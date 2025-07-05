‘Yargıyı hedef alan propaganda hukuk güvenliğini zedeliyor’

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, belediye başkanlarına yönelik soruşturmaların ceza kanunlarının ilgili maddelerine uygun şekilde yürütüldüğünü ifade ederek şunları söyledi:



“Antalya, Manavgat, Adana ve Adıyaman belediye başkanları hakkında rüşvet ve irtikap iddialarına ilişkin, ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca başlatılan adli soruşturmalar, hukukun gerekleri doğrultusunda ve tamamen yasal sınırlar içinde sürdürülmektedir.”



Tunç, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 160. maddesini hatırlatarak, bir suç işlendiği izlenimi oluştuğunda Cumhuriyet savcılarının derhal soruşturma başlatmakla yükümlü olduklarını vurguladı.



‘Hiç kimse hukukun üstünde değildir’

Açıklamasında, şüpheli konumundaki kişilerin savunma haklarının güvence altında olduğunu belirten Bakan Tunç, “Kamu görevi yürütenler dahil herkes yargı denetimine tabidir. Hiç kimse hukuk ve kanunlar karşısında layüsel değildir” ifadesini kullandı.



‘Siyasi ithamlar yargıya saldırıdır’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in MYK sonrası yaptığı açıklamaları da dolaylı şekilde eleştiren Adalet Bakanı Tunç, soruşturmaların Cumhurbaşkanı ile ilişkilendirilmesini “hadsizlik ve mesnetsiz itham” olarak nitelendirdi:



“Adli soruşturmaları saygısız ve hadsiz bir üslupla Sayın Cumhurbaşkanımızla ilişkilendirme cüreti göstererek mesnetsiz ve seviyesiz ithamlarda bulunanlar, aslında doğrudan yargıya, hukuka ve anayasal düzene saldırmaktadır.”



Yargı mensuplarını hedef alan açıklamaların kara propaganda olduğunu ve adaletin tecellisini engellemeye yönelik olduğunu savunan Tunç, bu tür açıklamaların kamuoyunu yanıltma amacı taşıdığını belirtti.



‘Yargıya baskı kurulamaz, hukuk süreci beklenmeli’

Bakan Tunç açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:



“Bu tür saldırgan ve sorumsuz söylemler, asla kabul edilemez. Yargı süreci devam ederken, hiç kimse kendisini hakim-savcı yerine koyarak hüküm verme hadsizliğinde bulunamaz. Hukuka saygısı olan herkesin yapması gereken; yargının vereceği kararı beklemek, hukuki sürece saygı göstermek ve adil yargılamaya gölge düşürecek tutumlardan kaçınmaktır.”



CHP cephesinden gelen tepkilerin ardından yapılan bu açıklama, devam eden gözaltı ve soruşturma süreçlerinin kamuoyundaki siyasi yankılarını artırırken, tartışmaların ilerleyen günlerde de sürmesi bekleniyor.

Kaynak : PHA