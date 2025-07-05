Ağbaba: ‘Hukuksuzluğu protesto ediyoruz’

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Adıyaman Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere’ye yapılan hukuksuzluğu protesto ediyoruz. Bu akşam saat 20:00'de Genel Başkan Yardımcımız Ulaş Karasu, Grup Başkanvekilimiz Murat Emir’le birlikte Adıyaman’da olacağız” dedi.



Açıklamada protestonun CHP Adıyaman İl Başkanlığı önünde düzenleneceği belirtildi. İl Başkanlığı binası, Adıyaman Adliyesi’nin batı bitişiğinde yer alıyor.



Protestoya üst düzey katılım

CHP Genel Merkezi’nden yapılan bilgilendirmeye göre, Adıyaman’da yapılacak protestoya CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu ile Grup Başkanvekili Murat Emir’in yanı sıra bölge milletvekilleri, il yöneticileri ve partililer de katılacak. Gösterinin hukuksuz gözaltı uygulamalarına karşı bir demokrasi nöbetine dönüşebileceği belirtiliyor.



Gözaltı süreci büyük tepki çekti

CHP’li Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, bu sabah saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Adıyaman Belediyesi ve Başkan Tutdere’nin evi sabah saatlerinde aranmış, dijital materyallere el konulmuş ancak avukatlara imaj kopyalarının verilmediği gerekçesiyle Adıyaman Barosu sürece tepki göstermişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında acil toplanan MYK sonrası yapılan açıklamalarda gözaltı kararları “siyasi operasyon” olarak değerlendirilmişti.



Protesto saat 20.00’de

Parti tarafından yapılan duyuruya göre, açıklama ve protesto gösterisi bu akşam saat 20.00’de CHP Adıyaman İl Başkanlığı önünde yapılacak. Katılımcıların demokratik haklarını kullanarak tepkilerini barışçıl biçimde ifade etmeleri bekleniyor.

Kaynak : PHA