‘Belediyede yapılan aramalarda suç unsuru bulunmadı’

Adıyaman Adliyesi önünde basın açıklaması yapan Adıyaman Baro Başkanı Bilal Doğan, sabah saatlerinde haber alır almaz aramalara avukatlarla birlikte katıldıklarını ifade etti. Doğan, “Ben bizzat belediyede yapılan aramaya katıldım. Herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Araçlarda da arama yapıldı ancak orada da bir sıkıntı olmadı. Evde yapılan aramalarda ise dijital materyaller alındı. Bu, arama kararında da yer alıyor. Ancak Ceza Muhakemesi Usulü Kanunu'na göre bu materyallerin birer imajı yani kopyası verilmeliydi. Bu yapılmadı” ifadelerini kullandı.



‘Avukatların imza atmasına dahi izin verilmedi’

Doğan, avukatların imaj talebinin reddedildiğini, imza atmalarına dahi izin verilmediğini belirtti. “Avukat arkadaşlarımız imaj örneklerini talep ettiklerinde bu talepleri karşılanmadı. Hatta tutanağa imza atmalarına dahi müsaade edilmeden belge alınıp doğrudan Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Bu, açıkça usule aykırıdır. Avukatlarımız emniyete giderek yeniden talepte bulundu, ancak dijital kopyalar yine verilmedi. Bu şekilde neyin saklanmaya çalışıldığını anlamıyoruz” dedi.



‘Bu süreç hukuki değil, siyasidir’

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında yürütülen sürecin siyasi olduğunu vurgulayan Doğan, şunları söyledi:



“Türkiye’de maalesef son dönemde siyaseti yargı eliyle dizayn etme alışkanlığı oluştu. Bu Selahattin Demirtaş ile başladı, Ekrem İmamoğlu ile sürdü, şimdi Batman, Van, Siirt, Akdeniz, Seyhan, Ceyhan ve İzmir’deki belediyelere kadar genişledi. Şimdi de Adıyaman’da yaşanıyor. Bu tip operasyonlarla seçilmiş belediye başkanları halkın gözünde itibarsızlaştırılmak isteniyor.”



‘Şafak operasyonu yerine ifadeye çağrılabilirdi’

Tutdere’ye yönelik suçlamaların ciddi olmadığını savunan Doğan, şöyle devam etti:



“Belediye başkanımızın, milletvekilliği döneminden bugüne saygınlığıyla bilinen bir kişilik olduğunu herkes bilir. Hakkında bir iddia varsa, elbette soruşturma açılabilir. Ama sabahın erken saatlerinde yapılan bu şafak operasyonu, kamuoyu önünde itibarsızlaştırma amacı taşıyor. Bu hukuka da, insan haklarına da aykırıdır.”



‘İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sorumlu’

Soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğüne dikkat çeken Doğan, Adıyaman’daki işlemlerin bu savcılığın talimatıyla yapıldığını belirtti. “Avukatlar, Emniyet’e gittiğinde muhatap olarak Adıyaman değil, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gösteriliyor. Bu da sürecin Adıyaman dışından ve merkezi bir organizasyonla yürütüldüğüne işaret ediyor” dedi.



‘Belge saklayarak, imaj kaçırarak hiçbir yere varamazsınız’

Doğan, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:



“İmajları vermeyerek, belgeleri saklayarak bir yere varamazsınız. Gerçekleri gizleyemezsiniz. Bir iftiracının beyanıyla koca bir belediyeyi hedef almak, halk iradesine saygısızlıktır. Seçimde kazanamadığınız belediyeleri yargı eliyle ele geçirmek istiyorsunuz. Buna hukukçular olarak izin vermeyeceğiz. Belediye Başkanımızın görevine döneceğine inanıyoruz. Hukuki mücadelemiz sonuna kadar sürecek. Hak, hukuk, adalet diyoruz.”

Kaynak : PHA