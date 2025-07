‘Tutdere bu kentin yaralarını sarmaya çalışıyor’



Adıyaman’ın büyük bir deprem felaketinin ardından toparlanma sürecinde olduğuna dikkat çeken Tiryaki, “Adıyaman bu ülke tarihinin en büyük depremlerinden birini yaşamış bir kent. Bu halk bir tercih yaptı. Bu halk belediye başkanını seçti ve bırakın, sevgili Abdurrahman Tutdere kentin yaralarını sarmaya çalışsın. Abdurrahman Başkan’ın yeri gözaltı değil, Adıyaman Belediyesi’dir. Bugün burada olması gerekirdi” diye konuştu.



‘Bu uygulamaların demokrasiye katkısı yok’



Tiryaki, belediyelere dönük soruşturmaların Türkiye’de demokrasiye ve toplumsal barışa katkı sağlamadığını savunarak, “Her gün bir belediye başkanı gözaltına alınıyor, tutuklanıyor. Türkiye'nin büyükşehir belediyelerinin neredeyse tamamı hakkında soruşturmalar yürütülüyor, kayyumlar atanıyor. Bu uygulamaların ne demokrasiye ne de toplumsal barışa katkısı yoktur. Amaç bir yargısal işlem değil, halka gözdağı vermektir” dedi.



‘Yerel demokrasiye büyük bir darbe’



DEM Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Tiryaki, yaşananların halkın seçme ve seçilme hakkının gaspı anlamına geldiğini belirterek şunları söyledi:



“Bu operasyonlar yerel demokrasiye yönelik büyük bir darbe olarak nitelendirilebilir. Belediye başkanları çağrıldıklarında rahatlıkla ifadeye gidebilecek insanlardır. Ama gözaltılarla itibarsızlaştırma amaçlanıyor. Bu kabul edilemez.”



‘Tutdere’nin milletvekilliği döneminde tanığıyım’



Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile birlikte TBMM’de 5 yıl milletvekilliği yaptığını hatırlatan Tiryaki, “Abdurrahman Başkan’ın milletvekiliyken Adıyaman’ın sorunlarını nasıl dile getirdiğinin canlı tanığıyım. Tütün üreticilerine, çiftçilere, depremzedelere sahip çıkmaya çalıştı. Bu kente hâlâ verecek çok şeyi vardı” dedi.



‘Bu hukuksuzluğa bir an önce son verilmeli’



Tiryaki, açıklamasını şöyle tamamladı:



“Tutdere’nin bir an önce serbest bırakılmasını ve görevine dönmesini bekliyoruz. Bu hukuksuzluğa bir an önce son verilmesini ve bu operasyonun derhal sonlandırılmasını istiyoruz. DEM Parti heyeti olarak Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanlarımızla birlikte bugün buradayız. Adıyaman halkının iradesine sahip çıkmaya devam edeceğiz.”

Kaynak : PHA