Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP’deki iç tartışmaların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ve AK Parti’yi hedef alarak yürütülmeye çalışıldığını öne sürdü.

"Cumhurbaşkanımızın Gündeminde Bunlara Bir Saniye Bile Yer Yoktur"

Çelik, CHP içindeki farklı grupların kendi aralarındaki mücadeleyi AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alarak sürdürmeye çalıştığını iddia ederek, bu girişimlerin sonuçsuz kalacağını vurguladı.

"Bu kendilerini ilgilendirir. Lakin bu yarışı, Cumhurbaşkanımızı, AK Parti’mizi ve Cumhur İttifakımızı hedef alarak sürdürme gayretleri beyhudedir. Bu hizipçi siyasetin temsilcilerinin, Cumhurbaşkanımız tarafından muhatap alınmak için siyasal manipülasyon ve yalan siyaseti diyebileceğimiz bir sürü gayrimeşru yönteme başvurduğunu görüyoruz."

Ömer Çelik, CHP içindeki hizip mücadelelerinin Türkiye siyasetine katkı sunmadığını ve sadece parti içi kargaşa yarattığını belirtti.

"Bunlar, siyaset üretme yöntemleri değil, siyasetsizlik biçimleridir ve bunların Cumhurbaşkanımızın gündemi içinde bir saniyelik bile yeri yoktur."

"Türkiye Yüzyılı Hedefleri İlham Kaynağı Oluyor"

AK Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda attığı adımların dünya liderlerine bile ilham verdiğini savunarak, CHP’deki iç tartışmaların bununla kıyaslanamayacağını vurguladı.

"Cumhurbaşkanımızın, ülkemizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine taşırken imza attığı siyasetler, dünya siyaset sahnesindeki önemli liderler için bile ilham kaynağıdır. CHP içindeki hizip yarışları ise siyasetsizleşme tarihinin parçası olmaktan öteye gitmemektedir."

CHP'de İç Tartışmalar Devam Ediyor

Ömer Çelik’in açıklamaları, CHP’deki iç çekişmelerin kamuoyunda tartışıldığı bir döneme denk geldi. Son dönemde CHP içinde parti yönetimi ve politikalar konusunda farklı hiziplerin karşı karşıya geldiği yorumları yapılırken, AK Parti kanadından bu durumun "siyasetsizlik" olarak değerlendirildiği görülüyor.

CHP’den bu eleştirilere nasıl bir yanıt geleceği ve parti içindeki tartışmaların nasıl şekilleneceği merak konusu olmaya devam ediyor.

Kaynak : PHA