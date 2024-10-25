Milli Eğitim Bakanlığı, 2024 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu’nu yayımlandı.

Adaylar, sözlü sınav sonuçlarını ve KPSS puanının yüzde 50'si ile sözlü sınav puanının yüzde 50'si alınarak elde edilen sözlü sınav başarı puanlarını, bireysel şifreleriyle e-Devlet üzerinden saat 22.00 itibarıyla öğrenebiliyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 ilde 245 komisyon tarafından gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının saat 22.00’de açıklanacağını duyurmuştu.

Atama tercihlerinin, 14 Kasım’da başlayacağını ve 20 Kasım 2024 saat 16.00’ya kadar süreceğini belirten Bakan Tekin, açıklamasında “Sonuçlar 23 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak; atama kararnameleri, yasal sürecin tamamlanması ve öğretmenlerimizin görevlerine başlatılması için illere gönderilecektir. Sonuçların değerli öğretmen adaylarımıza, ailelerine ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerine yer verdi.

Kaynak : PHA