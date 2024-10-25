Alınan bilgiye göre, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kavşağında iddiaya göre, Mahmut A. ve Ali D. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Ali D. yanındaki silahla Mahmut A’yı vurdu.

Olayın ardından çevredekilerin ihbarıyla sağlık ve polis ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine intikal etti.

Yaralı Mahmut A.‘ya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulunurken , kaçan şüpheli Ali D’nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak : PHA