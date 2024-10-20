Yapılması planlanan değişiklikler kapsamında, noter ücretlerinin banka kartı veya kredi kartı ile tahsil edilmesi mümkün hale gelecek. Ayrıca, noterlik ücret tarifesi her yıl mart ayı yerine ocak ayında belirlenecek.

Teklifte, noterlik işlemlerinin güvenliğinin artırılması amacıyla da önemli bir adım atılıyor. El yazısıyla imzalanan noterlik işlemleri, güvenli elektronik imzayla Türkiye Noterler Birliği’nin bilişim sistemine kaydedilecek. Bu düzenleme ile işlemlerin daha güvenli bir şekilde yapılması amaçlanıyor.

Kanun teklifi, 22 Ekim'de TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacak. Komisyon çalışmalarının ardından teklifin Genel Kurul’da oylanarak yasalaşması bekleniyor.

Yeni düzenlemelerin, noterlik hizmetlerinde hem işlemleri hızlandırması hem de güvenlik açısından önemli iyileştirmeler sağlaması öngörülüyor.

Kaynak : PHA