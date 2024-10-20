Soruşturmanın nedeni, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 18 Ekim 2024'te sosyal medya platformu X'ten (eski adıyla Twitter) yaptığı bir paylaşımı alıntılayarak, sert eleştirilerde bulunması.

Erdoğan, orijinal paylaşımında, "Sırtından hançerlenmenin öfkesini sosyal medyadan sürekli birilerine hakaret ederek çıkarmaya çalışanlara sadece acıyarak bakıyoruz. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, eski Türkiye'nin unutulmaya yüz tutmuş kötü hatıraları olarak anılmaktan kurtulamayacaklar" ifadelerini kullanmıştı. Bu paylaşımı alıntılayan Kılıçdaroğlu, sert bir dille hükümeti eleştirmiş ve "Lanet olsun sana ve kurduğun düzene..." ifadesiyle başlayan bir yanıt vermişti. Kılıçdaroğlu, uyuşturucu çeteleri, ekonomik kriz, bebek ölümleri gibi konulara değinerek hükümeti suçlamış ve paylaşımında, "Allah belanı versin!" ifadesine yer vermişti.

Başsavcılık, Kılıçdaroğlu’nun bu paylaşımındaki ifadelerin Türk Ceza Kanunu’nun 299. maddesi kapsamında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu oluşturabileceğini değerlendirerek soruşturmayı resen başlattı. Bu soruşturmanın, Kılıçdaroğlu’nun ifadelerinin hukuki kapsamda detaylıca incelenmesiyle devam edeceği bildirildi.

Kılıçdaroğlu’nun paylaşımı, kamuoyunda geniş yankı bulurken, bu gelişmenin siyasi tartışmaları daha da alevlendirebileceği yorumları yapılıyor.

Kaynak : PHA