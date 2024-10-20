Proje kapsamında 15 kadın, belgesel yapımı üzerine eğitim alarak, deprem sonrasında yaşanan zorlukları kendi bakış açılarıyla anlatacakları bir belgesel hazırlayacak. Bu belgesel, kadınların depremden nasıl etkilendiğini ve yaşadıkları travmaları gözler önüne serecek.

Başkan Tutdere: "Tarihe Not Düşmek Çok Önemli"

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, belgesel projesi hakkında yaptığı açıklamada, tarihe not düşmenin ve depremin etkileri konusunda farkındalık yaratmanın önemine dikkat çekti. Tutdere, "Yaşadığımız bu acıları tarihe not düşmek ve gelecek nesillere daha güvenli, depreme dirençli yaşamlar sağlamak amacıyla bu projeyi hayata geçirdik. Bu belgesel, yıllar sonra dahi izlenip bu topraklarda neler yaşandığını hatırlatacak" dedi.

"Deprem Şehitlerimize Vefa Borcumuz Var"

Başkan Tutdere, projenin aynı zamanda deprem şehitlerine bir vefa olduğunu belirterek, "Kayıplarımıza olan saygımız ve hatıralarına sahip çıkmak için bu projeyi hayata geçiriyoruz. Bu şehirde 10 bine yakın deprem şehidimiz var ve onlara karşı sorumluluğumuz büyük. Belgesel, onların hatıralarını yaşatacak ve bu şehri yeniden ayağa kaldırmak için bir katkı sunacak" şeklinde konuştu.

"Katılımcılar Projeden Umutlu"

Projenin katılımcılarından Hülya Aydemir, yaşadığı büyük kayıpların ardından bu projenin kendisini yeniden hayata bağladığını belirterek, "Depremde iki çocuğumu, eşimi ve sağ bacağımı kaybettim. Bu proje, yeniden ayağa kalkmamın sebeplerinden biri oldu" dedi.

Tülay Açık ise, "Depremde çocuklarımla birlikte 7 saat enkaz altında kaldım. Ailemi kaybettim ama çocuklarım sağ. Bu projeye katılmak bana umut verdi. Toplum olarak depremden sonra geri planda kaldık, ancak bu proje ile bir farkındalık yaratılacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Belgeselin Galası 6 Şubat 2025'te"

Belgeselin danışmanlığını belgesel yönetmeni Burçak Evren, koordinatörlüğünü ise gazeteci Selma Kara üstleniyor. Hazırlanan belgeselin galası, 6 Şubat 2025 tarihinde, depremin ikinci yıldönümünde yapılacak.

Kaynak : PHA