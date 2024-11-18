"Eski Altyapı Yetersiz Kaldı"

Narince Köyü’nde mevcut içme suyu şebekesi 2003, kanalizasyon şebekesi ise 2010 yılında İl Özel İdaresi tarafından yapılmıştı. Ancak, nüfusun hızla artması ve Nissibi Köprüsü’nün hizmete girmesiyle köy çevresinde yoğun bir insan hareketliliği yaşanıyor. Günlük 5 bin kişiyi aşan sirkülasyon ve artan yerleşim, mevcut altyapıyı yetersiz bırakırken, şebeke zaman zaman arızalar ve su patlamalarıyla sorun yaratmaya başladı.

6 Şubat depreminde altyapı ciddi zarar görürken, özellikle büyük tonajlı enkaz taşıma araçları, yolları ve altyapıyı olumsuz etkiledi. Çıkan sorunların çözülmesi amacıyla köy muhtarı Murat Çelik’in talepleri ve Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol’un onayıyla proje hızlandırıldı.

"76 Milyon TL’lik Proje Hayata Geçiyor"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İller Bankası Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen projenin toplam maliyeti 76 milyon TL olarak belirlendi. Proje kapsamında 15 bin metre kanalizasyon borusu ve 15 bin metre içme suyu borusunun değiştirilmesi planlanıyor. Ayrıca, 500 adet logar ve havalandırma sistemi inşa edilecek.

Yetkililer, çalışmanın en kısa sürede tamamlanacağını belirtirken, altyapı çalışmasından sonra köy yollarının ya sıcak asfaltla ya da yeniden kilitli parke taşıyla kaplanacağı bildirildi.

"Muhtardan Teşekkür"

Narince Köyü Muhtarı Murat Çelik, altyapı çalışmalarının başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek şu açıklamalarda bulundu:

“Narince köyümüz, nüfus ve gelişim açısından Kâhta’nın en büyük köyü durumunda. Nissibi Köprüsü ve Adıyaman-Diyarbakır Karayolu’nun köyümüzden geçmesi, burada yoğun bir hareketlilik yaratıyor. Ancak eski altyapımız bu yükte yetersiz kaldı. Uzun süreli girişimlerimiz sonucunda, başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcımız Ahmet Aydın olmak üzere emeği geçen herkese şahsım ve köy halkım adına teşekkür ederim.”

"Altyapı Çalışmaları 3 Ayda Tamamlanacak"

Proje kapsamında çalışmaların 3 ay içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Altyapı sorunlarının çözülmesinin ardından köyde modern bir altyapıya kavuşulması planlanıyor. Muhtar Murat Çelik, “Köyümüz artık altyapısıyla da şehir standartlarına yakın bir seviyeye gelecek” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA