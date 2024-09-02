"Slogan ve Sonrası"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından teğmenlerin "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atarak yemin etmesi, sosyal medyada hızla yayıldı ve büyük yankı uyandırdı. Sloganın atıldığı anların görüntüleri sosyal medya platformlarında geniş bir kitleye ulaştı. Özellikle AKP’ye yakın çevrelerden ve bazı sosyal medya kullanıcılarından teğmenlere tepki gelirken, bazı troller teğmenleri açıkça hedef gösterdi.

"Soruşturma İddiası Nasıl Ortaya Çıktı?"

Gazeteci Müyesser Yıldız, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, teğmenlerin okula çağrıldığını ve haklarında idari tahkikat başlatıldığını öne sürdü. Yıldız’ın paylaşımında, “Kara Harp Okulu mezuniyet töreninden sonra kılıç çekip yemin eden ve 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diyen teğmenler hakkında idari tahkikat başlatıldı. Kıdemli teğmenlerin bugün okula çağırıldığı, tahkikatın tören değil sosyal medya paylaşımları nedeniyle başlatıldığı öğrenildi." ifadeleri yer aldı. Bu açıklama, sosyal medyada büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

"Milli Savunma Bakanlığı'ndan Açıklama"

İddiaların sosyal medyada hızla yayılması üzerine Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bir açıklama yaparak duruma açıklık getirdi. MSB’nin resmi X hesabından yapılan açıklamada, "Harp Okullarının mezuniyet törenleri 30-31 Ağustos tarihlerinde yapılmış olup mezun olan Teğmenlerin Harp Okulları ile idari bağı kalmamıştır. Teğmenlerin okula çağrılarak haklarında sosyal medya paylaşımları nedeniyle tahkikat açıldığı iddiaları doğru değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

"Ne Oldu?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde, yeni mezun teğmenlerin "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atarak yemin etmeleri, törenin en çok konuşulan anlarından biri oldu. Ancak bu olayın ardından gelen idari tahkikat söylentileri, Türkiye genelinde büyük bir yankı uyandırdı. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması, bu iddiaları yalanlayarak teğmenlerin Harp Okulları ile herhangi bir idari bağının kalmadığını vurguladı ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle tahkikat açılmadığını belirtti.

"Sosyal Medyanın Gücü ve Bilgi Kirliliği"

Olay, sosyal medyanın günümüzdeki etkisini ve hızla yayılan bilgilerin nasıl bir bilgi kirliliğine dönüşebileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Müyesser Yıldız’ın iddiaları ve MSB'nin yalanlaması, sosyal medya kullanıcılarını bu tür konularda daha dikkatli olmaya davet etti.

"Gündemden Düşmeyen Konu"

"Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı ve sonrasındaki gelişmeler, Türkiye’nin gündeminden düşmeyen bir konu haline geldi. Teğmenler hakkında soruşturma açıldığı iddiaları doğru olmasa da, yaşanan olaylar ve verilen tepkiler, Türkiye’de askeri okulların ve öğrencilerinin üzerindeki kamuoyunun hassasiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak : PHA