Gülpınar, görevine bağımsız olarak devam edeceğini açıkladı. Bu karar, Şanlıurfa'da ve Türkiye genelinde siyasi arenada büyük yankı uyandırdı.

İstifa Gerekçesi: Daha İyi Hizmet ve Bağımsız Siyaset

Gülpınar, istifa dilekçesini Yeniden Refah Partisi Şanlıurfa İl Başkanlığına sunduğunu ve artık bağımsız olarak görevine devam edeceğini belirtti. Konuyla ilgili ilk açıklamasını sosyal medya üzerinden yapan Gülpınar, "Şanlıurfa’ya daha iyi hizmetlere odaklanabilmek için; halkımızın ortak görüşü ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevime herhangi bir siyasi partiden bağımsız olarak devam etme kararını aldık" dedi.

Gülpınar, açıklamasında vatandaşlara hizmet etme sorumluluğunu her zaman ön planda tuttuğunu ve bu kararın da halkın taleplerine ve Şanlıurfa’nın geleceğine yönelik daha odaklı bir çalışma yapabilmek için alındığını ifade etti.

"Sosyal Medyada İlk Açıklama"

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Gülpınar şunları kaydetti: “Sizlerin değerli talepleri neticesinde başlatmış olduğumuz adaylık sürecini, büyük teveccühünüzle 31 Mart gecesi zaferle taçlandırdık. Sizlerle çıktığımız bu yolda ortak düşünce ile hareket ettik. Sizlerin taleplerine ve çağrısına her daim öncelik gösterdim. Bu geçen süre içerisinde hep şeffaf oldum ve siz değerli hemşerilerimle gelişen durumları paylaştım."

Gülpınar, halkın desteğinin kendisi için en önemli unsur olduğunu vurgulayarak, "Siz kıymetli hemşerilerimizin kutsal emanetini taşıyıp; her zaman olduğu gibi yine sizlerin talebini aldık, alacağız ve her kararımızda uygulayacağız" ifadelerini kullandı.

"Siyasi Kavgalar Yerine Birleştirici Siyaset"

Gülpınar, bağımsız bir siyaset tarzının Şanlıurfa için daha faydalı olacağını belirterek, "Şanlıurfa gündemini uzunca bir süredir meşgul eden siyasi kavgaları nihayete erdirmek, siyasi ayrılıklar ve kutuplaşmalar yerine hizmetlerin, yatırımların ve Urfa’nın geleceğinin konuşulmasına imkân sağlamak adına bağımsız ve birleştirici bir siyaset tarzının fayda sağlayacağı kanaatindeyim" dedi.

Gülpınar’ın bu beklenmedik kararı, yerel ve ulusal medyada geniş yankı buldu. Yeniden Refah Partisi’nin yerel seçimlerde kazandığı büyükşehir belediye başkanlıklarından birini kaybetmesi, parti içinde de çeşitli tartışmalara yol açtı. Partinin Şanlıurfa İl Başkanlığı ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Siyasi analistler, Gülpınar’ın istifasının Şanlıurfa’daki yerel siyaseti ve Yeniden Refah Partisi’nin konumunu nasıl etkileyeceğini tartışıyor. Bazı yorumcular, Gülpınar’ın bu hamlesinin, partiler üstü bir yönetim anlayışıyla hareket etme çabası olduğunu belirtirken, bazıları da bu kararın arkasında parti içi anlaşmazlıkların olabileceğini öne sürüyor.

Mehmet Kasım Gülpınar’ın bağımsız olarak sürdüreceği başkanlık görevi boyunca nasıl bir politika izleyeceği, özellikle Şanlıurfa’da merakla bekleniyor. Gülpınar’ın kararının ardından, yerel yönetimde bağımsız bir belediye başkanının nasıl bir etki yaratacağı ve bu durumun Şanlıurfa halkı tarafından nasıl karşılanacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Gülpınar’ın istifası, Şanlıurfa’da ve Türkiye genelinde siyasi dinamikleri değiştirebilecek bir adım olarak değerlendiriliyor. Bağımsız bir belediye başkanı olarak yürüteceği çalışmaların, hem yerel yönetimlere hem de genel siyasete nasıl bir etki yapacağını ise zaman gösterecek.

Kaynak : PHA