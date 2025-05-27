Ziyarette, Adıyaman’da mahalle düzeyinde yürütülen çalışmalar, kent genelindeki dönüşüm süreci ve belediye ile muhtarlıklar arasındaki iş birliği konuları ele alındı.

Başkan Tutdere: “En zoru altyapıdır, biz işe en zorundan başladık”

Ziyarette konuşan Adıyaman Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere, yeniden başkan seçilen Taş ve ekibine başarı dileklerini ileterek, belediye ile muhtarlar arasındaki koordinasyonun önemine dikkat çekti.

Tutdere, “Adıyaman Belediyesi olarak muhtarlarımızla sürekli istişare halindeyiz. Mahallelerin ihtiyaçlarını en iyi bilen sizlersiniz. Bu yüzden katkılarınız bizim için çok kıymetli. Şehir genelinde büyük bir dönüşüm süreci yaşıyoruz. Altyapıdan başlamak en zahmetli olandır ama aynı zamanda en gerekli olandır. Vatandaşlarımız zaman zaman yaşanan geçici rahatsızlıklar nedeniyle sıkıntı yaşayabiliyor, ancak altyapısı sağlam olmayan bir şehrin geleceği olamaz. İnşallah bu süreci birlikte tamamlayacak, üstyapıyla daha modern ve konforlu bir Adıyaman’ı halkımıza sunacağız” dedi.

Başkan Taş: “Federasyon olarak büyüyoruz, iş birliğini artıracağız”

Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdülkadir Geylani Taş da ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, Başkan Tutdere’ye teşekkür ederek şunları söyledi:

“Genel kurulumuzu başarıyla tamamladık, yeni yönetimimizle görevimizin başındayız. 8 derneğin bir araya gelerek oluşturduğu federasyonumuz, üye sayısını 92’den 180’e çıkardı. Büyüyen bir aile olarak halkımıza daha güçlü bir ses olmayı amaçlıyoruz. Sayın Belediye Başkanımızın, hiçbir ayrım gözetmeden Adıyaman’ın her noktasındaki sorunları dile getirmesi ve çözüm arayışında olması biz muhtarları memnun ediyor. Ankara’da da bu duruşun büyük takdir topladığını bizzat görüyoruz. Belediyemizle uyum içinde çalışmaktan dolayı mutluyuz, bu iş birliğini sürdürmeye kararlıyız.”

Ziyaret sonrası toplu hatıra fotoğrafı çekildi

Görüşmenin ardından Başkan Tutdere ve Muhtarlar Federasyonu heyeti hatıra fotoğrafı çektirdi. Görüşmede, yerel yönetimlerin merkezle güçlü bir diyalog içinde yürüttüğü çalışmalara dair karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Kaynak : PHA