Mezuniyet Sergisiyle Başladı

Etkinlikler, Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu’nda düzenlenen “Mezuniyet Sergisi Açılışı” ile başladı. 25 öğrencinin hazırladığı 50 özgün eser, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Kültür Festivali ve Ülke Bayrakları Yürüyüşü Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Uluslararası Öğrenci Topluluğu’nun organize ettiği Kültür Festivali kapsamında, farklı ülkelerden öğrenciler kendi yöresel danslarını sergilerken, ülke bayrakları yürüyüşü büyük ilgi gördü.

Türk Mutfağı Haftası’na Özel Lezzetler ve Gösteriler

Etkinliklerin önemli bir bölümü olan Türk Mutfağı Haftası kutlamalarında yöresel yemek stantları açıldı. Halk oyunları gösterisi, ikramlar ve çeşitli atölye çalışmaları ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşattı. Üniversitenin Gençlik Meydanı’nda kurulan stantlar büyük ilgi gördü.

Protokolden Geniş Katılım

Programa; Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Adıyaman Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, 1. İdare Mahkemesi Başkanı Gökhan Karahan, 3. İdare Mahkemesi Başkanı Gökay Türkyılmaz, Baro Başkanı Av. Bilal Doğan, Kâhta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, İl Emniyet Müdürü Alper Uzman, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Hikmet Uz’un yanı sıra siyasi parti temsilcileri, STK yöneticileri, üniversitenin akademik ve idari personeli ile çok sayıda öğrenci katıldı.

“Üniversitemiz Bilim Kadar Kültüre de Önem Veriyor”

Program; saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın ardından, Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere ve Rektör Prof. Dr. Mehmet Keleş’in açılış konuşmalarıyla devam etti. Konuşmalarda üniversitenin sosyal ve kültürel faaliyetlerinin önemi vurgulandı.

Gecede Ritim, Aerobik, Konser ve DJ Performansı Vardı

Günün ilerleyen saatlerinde düzenlenen ritim, step ve aerobik gösterileri ile coşku doruğa çıktı. Gece ise konserler ve DJ performansı ile devam etti. Öğrenciler müzik eşliğinde doyasıya eğlenerek şenliğin tadını çıkardı.

Adıyaman Üniversitesi’nde başlayan Bahar Şenliği ve Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinin, önümüzdeki günlerde çeşitli akademik ve sanatsal programlarla devam edeceği bildirildi.

Kaynak : PHA