Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremde 11 ilin içinde en ağır yıkıma neden olan iller arasında ilk sırada olan Adıyaman'da ankazların kaldırılmamasına tepki gösteren Alitaşı Mahalle Muhtarı Mustafa İlik,"Asrın felaketi” olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremin izleri bitmek bilmiyor. Şehir merkezinde çeşitli alanlarda birikmiş olan molozlar adeta enkaz dağlarına dönüştü. Hayallerin ve hatıraların gömüldüğü enkaz dağları, görenlerin yüreğini sızlatmakla kalmayıp tekrar 6 Şubat’a götürüyor."dedi.

"Her gün aynı acıyı yaşıyoruz"

Alitaşı Mahallesi'nin en çok can kaybının yaşandığını ve enkazlar kaldırılmadıkca her gün aynı acıların yaşandığını belirten Alitaşı Mahalle Muhtarı Mustafa İlik,"Burada birçok vatandaşın hayali yatıyor. İnsanoğlu her türlü zorluğa alışıyor. Her gün bu manzaralar ile yatıp kalkıyoruz bu da İnsanı üzüyor. Molozları gördükçe tedirgin oluyoruz. Alitaşı Mahallesinde Adıyaman Valiliği, Adıyaman Belediyesi ve birçok kurum bulunuyor. 6 şubat depreminde Alitaşı Mahallesi en çok can kaybının yaşandığı bir mahalle. Her gün aynı acıyı yaşıyoruz. Yetkililerden artık bu soruna bir an önce çözüm bulmalarını bekliyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak : PHA