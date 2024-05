Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a ayak basarak milli mücadeleyi başlattığı gün olan 19 Mayıs’ın 105. yılı, Adıyaman’da büyük bir coşkuyla kutlandı.

Adıyaman Gençlik ve Spor Merkezi’nde yapılan tören ve kutlamalara Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ufuk Bayır, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Mehmet Keleş, Baro Başkanı Bilal Doğan, birçok siyasi parti temsilcileri ve Adıyamanlı vatandaşlar katılım sundu.

Açılış konuşmaların ardından kürsüye çıkan Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş,"Türkiye’nin gücü gençliği parolasıyla bugün burada 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı yıldönümü nedeniyle toplanmış bulunuyoruz. Bu anlamlı güne Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsuna çıkışının 105. Yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz. 19 Mayıs sadece bir bayram değil bir milletin yeniden doğuşu, bağımsızlık adına attığı ilk adımın sembolüdür. Atatürk bu günü gençliğe armağan ederek onlara duyduğu güveni onlara yüklediği büyük sorumluluğu açıkça göstermiştir. Gençler her milletin umudu, dinamizmi ve geleceğidir. Bizim düsturumuz vatanını seven bilime ve akla inanan yenilikçi ve gelişimci bir gençlik yetiştirmek olmuştur. Sevgili gençler, sizler vatanı ve milleti için çalışarak bu güzel ülkeyi daha ileriye taşıma görevini üstleniyorsunuz. Eğitimde, bilimde, sporda, sanatta ve her alanda başarılar elde ederek Türkiye Cumhuriyetini çağdaş uygarlık seviyesine çıkarmak sizin elinizdedir. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşında canlarını feda aziz şehitlerimizi kahraman gazilerimizi rahmetle anıyorum. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun."dedi.

Açılış konuşmalarının ardından çeşitli dallarda dereceye giren ve şampiyon olan sporculara ödüller verildi. Sporcuların çeşitli dallarda yaptığı gösteri sonrası gösteri son buldu.

Kaynak : PHA