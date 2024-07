"Ebeveyn zorbalığına dikkat"

Psikolog Caner Tanrıverdi, Adıyaman’da son haftalarda artan intihar vakalarına ilişkin yaptığı açıklamada, ebeveynlerin çocuklarına uyguladığı baskının ve zorbalığın genç bireyleri intihara sürükleyebileceğine dikkat çekti.

Son dönemlerde yaşanan intiharlar genelde ergenlik dönemindeki genç bireylerin olduğunu belirten Tanrıverdi, "Son zamanlarda yaşanan intihar vakalarına baktığımızda, genellikle genç bireylerde veya ergenlik döneminde olan çocuklarımız olduğunu görüyoruz. Bu durumlar çocukları bu tür şeylere itiyor" şeklinde konuştu.

Aile baskısının tehlikeleri

Ailelerin çocuklarına yaptığı baskıların, çocukları başkalarıyla kıyaslamanın ve özellikle kardeş kıyaslamalarının, çocuklar arasında nefret tohumları ekerek ayrışmalara ve üzüntülere yol açtığını belirten Tanrıverdi, ebeveyn zorbalığı kavramının bilimsel literatürde yer aldığını vurguladı.

İntihar vakalarının azaltılması için öneriler

İntihar vakalarının azaltılması konusunda önerilerde bulunan Tanrıverdi, "Çocuklarınızı başka çocuklarla ve kendi kardeşleriyle kıyaslamayın. Bu nefret tohumları çocukları kötü etkiliyor ve intihara kadar sürükleyebiliyor" dedi. Ailelere, çocuklara baskı yapmadan örnek olmanın ve onlarla birlikte aktiviteler yapmanın önemini vurgulayan Tanrıverdi, "Çocuğa git ders çalış, kitap oku demek yerine onunla birlikte bu aktiviteleri yapabilirsiniz. Çocuklarla birlikte pikniklere, hobi alanlarına, tatile gitmek, çocuklarda size karşı sevgi oluşturur" ifadelerini kullandı.

Başarı ve meslek kavramları üzerine

Sınav başarısının bir kıstas olamayacağını ve prestijli meslekler diye bir şey olmadığını belirten Tanrıverdi, ailelerin çocuklarını her koşulda desteklemeleri gerektiğini söyledi.

Tanrıverdi, "Çocuğunuz hangi meslekte olursa olsun ona karşı güvenilir ve saygılı olursanız, her zaman en iyi mesleği yapacağına emin olabilirsiniz" dedi.

Adıyaman’da artan intihar vakalarına dikkat çeken Tanrıverdi, ebeveynlerin çocuklarına daha anlayışlı ve destekleyici bir yaklaşım sergilemeleri gerektiğini vurguladı.

"Çocukları kendi çocuklarınız ile abi ablaları ile kıyaslamayın"

Yaşanan intihar vakalarında genelde genç çocuklar, ergen çocuklarımız intihar ettiğini belirten Psikolog Caner Tanrıverdi konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Son zamanlarda yaşanan intihar vakalarına baktığımızda, genellikle genç bireylerde veya ergenlik döneminde olan çocuklarımız olduğunu görüyoruz. Bunlar için üzüntü duyuyorum. Ama şöyle bir durumda var. Aslında ailelerin çocuklara yaptığı baskılar çok fazla. Ve bu durumlar çocukları bu tür şeylere itiyor. Bu durumu şöyle açıklayabilirim. Aslında ebeveyn zorbalığı diye bir kavram oluştu bilim içerisinde. Çünkü ebeveynler çocuklarına zorbalık etmeye başladılar. Sen bunu yapmak zorundasın. Sen en iyisi olmak zorundasın. Çocukları bir yarışçı haline getirip, yarış haline getirdikten sonrada başkalarıyla kıyaslayıp arkadaş kıyaslaması, çocuk kıyaslaması ve en kötüsü de burada kardeş kıyaslanması yapılıyor olması. Kardeş, abi, abla ve bunların arasında bir nefret tohumları serpilmeye başlanıyor ve bu nefret tohumları serpildiği zamanda çocuklar kendi aralarında ayrışmaya başlaması bir ayrışma yaşanması ve çocukların üzülmeye başlaması söz konusu oluyor.

Yaşanan intihar vakalarında genelde genç çocuklarımız ergen çocuklarımız intihar etti. Bunların başında aile baskısı yer alıyor. Biz bunlara ebeveyn zorbalığı diyoruz. Ebeveynler çocuklara zorbalık etmeye başlıyor. Zorbalık yaptığı için de çocuklar kendi güvenli alanları, aslında aile onların güvenli alanları. Sen güvenli alanlarından olumsuz bir tepki görürsen ve kaçış yeri bulacağın tek yer böyle bir şey oluyor. Bu konuda ailelere söyleyeceğimiz şeyler var aslında. Çocuklarınızı başka çocuklarla kıyaslamayın. Çocukları kendi çocuklarınız ile abi ablaları ile kıyaslamayın. Çünkü bunlar arasında nefret tohumu ekmiş oluyorsunuz. Bu nefret tohumları çocukları kötü etkiliyor. Yani intihara kadar sürüklüyor anne ve babaların kendi içerisinde kaygısı öfkesi ne kadar fazla ise bunları çocuklara yansıtıyorlar. Ve bunlar otomatikmen çocuklara yansıyor. Aslında söylemek istediğimiz en temel sebeplerden bir tanesi şu çocuklara bir şey yaptırmak istiyorsanız bunu önce siz yapın. Çocuğa git ders çalış. Git kitap oku. Demek yerine onunla birlikte kitap okuyup, onunla ilgili bir şey yapabilirsiniz. Bunları onlarla birlikte yapmadığınızda onların başka şey yapması daha olası bir durum oluyor. Çünkü bu yaşadığımız teknolojik devrimde caydırıcılar çok fazla. Bu kadar caydırıcının olduğu dönemde çocukların ders çalışması kendilerine zaman ayırması çok düşük bir ihtimal oluyor. Çocuklarla birlikte pikniklere, hobi alanlarına, tatile, denize gitmeye ve bu tür hobileri çocuklarla birlikte yapmaya başladığınız zaman çocuklarda size karşı bir sevgi uygular. Her zaman ailelere şunu söylemek istiyoruz. Sınavda başarı hiçbir zaman bir kıstas olamaz. İyi bir meslek veya prestijli diye bir meslek yok. Siz her zaman çocuğunuzu destekleyeceksiniz. O hangi meslekte bulunursa bulunsun ona karşı güvenilir, ona karşı saygınız olursa zaten her zaman en iyi mesleği yapacağına emin olabilirsiniz."

