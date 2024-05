Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kaymakamlık bahçesinde bulunan Atatürk anıtına İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Çiçek’in çelenk sunumu ile başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okundu.

Kahta Kültür Merkezinde düzenlenen programın açılış konuşmasını Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Çiçek yaptığı konuşmada;

‘’Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderlik ettiği ve bütün milletimizin can pahasına destek verdiği İstiklal Mücadelemizin başlangıç noktası Samsun’da ilk adımın atılmasının üzerinden tam 105 yıl geçti.

Gururla söyleyebiliriz ki, bir asır önce yorgun bir memleketi ayağa kaldıran o ruh, bugün hala canlıdır, hala ayaktadır.’’

Konuşmasında gençlere seslenen Çiçek, bu ülkenin genç nesillerinin Cumhuriyetimize, istiklalimize, hukuka, demokrasiye sadakatle sahip çıktıklarını, adalet ve kardeşliğin hüküm sürdüğü bir dünya için var güçleriyle çaba gösterdiklerini söyledi.

Adaleti, hakkaniyeti ve merhameti esas alan, her insanın hukukunu gözeten, büyük medeniyetler kurmuş, insanlığa örnek şahsiyetler yetiştirmiş bir geleneğin takipçileri olduğunun altını çizen Çiçek konuşmasına şöyle devam etti.

‘’Sevgili Gençler, Birlik ve bütünlüğümüze yönelik her türlü saldırı veya tehdit karşısında daha fazla kenetlenerek hiç kimsenin, hangi amaçla ve ne şekilde olursa olsun, huzur ve güvenliğimizi bozmasına asla fırsat vermemeliyiz.

Milli Mücadelemizin 105. Yılında; en büyük gücümüz olan siz gençlerle istikbale doğru emin adımlarla yol almaya devam ediyoruz. Dahili ve harici mihrakların bu kutlu yolculuğumuzu inkıtaya uğratmasına asla müsaade etmeyeceğiz.

Bu duygularla, bu anlamlı günü gençliğimize emanet ederek, Anadolu topraklarını yeniden Anadolu yapan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal Savaşımızın şehit ve gazileri ile isimsiz kahramanlarını rahmet ve minnetle yad ediyor, sevgili gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını en kalbi duygularımla kutluyorum.’’

Program daha sonar halk oyunları, judo gösterisi, işaret dili ile şarkı, skec sunumu ve müzik dinletisinden sonra çeşitli dallarda başarı gösteren öğrencilere protokol tarafından hediye takdimi ile son buldu.



Kaynak : PHA