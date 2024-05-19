19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle mesaj yayımlayan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere,"Bugün, Ulu Önder Atatürk’ün gençliğimize armağan ettiği, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 105’inci yıldönümüne kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Ulusumuzun bağımsızlık mücadelesinin meşalesinin yakıldığı günü simgeleyen Kurtuluş Savaşının başladığı 105 yıldan bu yana, Atamızın gençliğe hitabesinde ifade ettiği gibi; birinci vazifemizin cumhuriyetimizi ilelebet muhafaza ve müdafaa etmek olduğu ve millî mücadele bayrağımızı daha ileriye taşımak bilinciyle hareket ediyoruz.

Biliyoruz ki, bu bayrağı ileriye taşıyacak olanlar, Ulu Önderimizin de ifade ettiği gibi genç fikirlerdir. Bayrağın sahiplerine lâyıkıyla sahip çıkacağımızın ve 6 Şubat’ta büyük bir yıkıma uğramış Adıyaman’ımızın gençleri için daha yaşanabilir bir kent kılacağımızın sözünü veriyoruz.

19 Mayıs 1919’da ülkemize kurtuluşun yolunu açan Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, rahmet ve minnetle anıyor, gözleri geleceğimiz kadar parlayan tüm gençlerimizin bayramını kutluyorum"dedi.



Kaynak : PHA