Türkolog Prof. Dr. Zülfikar Bayraktar: Ruslar Türk Diline Neden Yöneliyor?

Türkolog Prof. Dr. Zülfikar Bayraktar, Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin yalnızca diplomasi ve ticaretle sınırlı kalmadığını belirterek, son yıllarda Rusya genelinde Türkçeye yönelik dikkat çekici bir ilgi artışı yaşandığını ifade etti. Moskova’dan St. Petersburg’a, Sibirya’dan Tataristan’a kadar geniş bir coğrafyada Türkçenin yaygınlaştığını vurgulayan Bayraktar, bu ilginin temelinde turizmin değil, Türk dizileri ve müziğinin oluşturduğu kültürel etkinin bulunduğunu söyledi.

Bayraktar, yaklaşık yirmi yıl önce Rusya’da Türkçe öğrenmenin daha çok turizm sektörü çalışanları ve akademik çevrelerle sınırlı olduğunu hatırlatarak, bugün gelinen noktada Moskova’daki dil kurslarının dolup taştığını, Rus gençlerinin sosyal medyada Türkçe içerikler ürettiğini ve Türk dizilerinin en çok izlenen yapımlar arasında yer aldığını dile getirdi. Türkçenin Rusya’da bir prestij dili haline geldiğini belirten Bayraktar, bu sürecin en önemli dinamiğinin kültürel diplomasi olduğunu kaydetti.

Türk Dizileri Dil Öğrenimini Tetikliyor

Prof. Dr. Zülfikar Bayraktar’a göre, Türk dizileri Rusya’da sadece bir eğlence unsuru değil, aynı zamanda etkili bir dil öğrenme aracı haline geldi. Rus izleyicilerin dizilerdeki aile yapısını, görselliği ve duygusal anlatımı kendilerine yakın bulduğunu ifade eden Bayraktar, bu bağın Türkçe öğrenme isteğini artırdığını söyledi.

Bayraktar, birçok Rus izleyicinin sevdiği karakterleri altyazısız anlayabilmek için Türkçe öğrenmeye başladığını belirterek, “Teşekkür ederim”, “Afiyet olsun” ve “İnşallah” gibi ifadelerin Rusya’da günlük hayatta daha sık duyulduğunu vurguladı. Diziler aracılığıyla yayılan yaşam tarzının, dil öğrenme motivasyonunu güçlendirdiğini de sözlerine ekledi.

Türk Müziği Rus Gençler Arasında Yükselişte

Türk müziğinin de bu ilgi artışında önemli rol oynadığını belirten Bayraktar, Türk pop ve rap müziğinin Rus gençleri arasında giderek daha popüler hale geldiğini ifade etti. Tarkan ile başlayan sürecin bugün çok daha geniş bir müzik çeşitliliğiyle devam ettiğini dile getiren Bayraktar, müziğin dil öğrenimini kolaylaştıran önemli bir araç olduğunu söyledi.

Bayraktar, Türkçe şarkıların ritmik yapısı sayesinde dinleyicilerin dile aşinalık kazandığını, zamanla şarkı sözlerinin anlamını merak eden gençlerin Türkçe öğrenmeye yöneldiğini belirtti. Müziğin, telaffuz ve duyma becerilerini geliştirmede etkili olduğunu da vurguladı.

Dil, İki Toplum Arasında Gönül Köprüsü Kuruyor

Prof. Dr. Zülfikar Bayraktar, Rusya’da Türkçeye artan ilginin iki toplum arasındaki kültürel bağları güçlendirdiğini ifade ederek, bir dili öğrenmenin o toplumun kültürünü anlamak anlamına geldiğini söyledi. Bu sürecin önyargıların azalmasına ve daha güçlü bir iletişim kurulmasına katkı sağladığını belirtti.

Bayraktar, “Bugün Moskova’da bir kafede Türkçe bir şarkı duymak ya da metroda Türkçe kitap okuyan bir Rus gence rastlamak artık şaşırtıcı değil. Sanat ve müzik aracılığıyla güçlenen bu etkileşim, sınırları aşarak ortak bir kültürel zemin oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

Türkçe, Rusya’da yalnızca bir yabancı dil değil, aynı zamanda kültürel yakınlaşmanın önemli bir sembolü haline geliyor.

HABER KAYNAK: RUSYA / TEKHA