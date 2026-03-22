Anahtar Parti Besni İlçe Başkanı Ahmet Tevfik Dayan, Anahtar Parti İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen bayramlaşma programının ardından açıklamalarda bulundu. Dayan, Ramazan Bayramı dolayısıyla vatandaşlara iyi dileklerini iletti. Dayan, ekonomik ve sosyal sorunlara dikkat çekerek, 'Milletimizin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Zor bir bayram geçiriyoruz. Gerek İran-İsrail savaşı gerek Adıyaman özelinde deprem sonrası süreçler... Depremin üçüncü yılının bitmesine rağmen konteynerda yaşayan insanlarımız var' dedi.

'KOSGEB Ödemelerini Yapamayan Esnafımız Ekonomik Sıkıntı İçinde'

KOSGEB ödemeleri ve esnafın durumu hakkında konuşan Dayan, 'KOSGEB ödemeleri geldi ama vatandaşımız, KOBİ'lerimiz ve esnafımız bu ödemeleri yapamadıkları bir bayrama merhaba dediler. Şu anda Türkiye'de toplam ticaret hacminin sadece yüzde bir buçuğu kadar nakit para var. Piyasada ciddi likidite sıkıntısı var, ekonomik buhran giderek derinleşiyor. Fakirlik ve planlı yoksullaşma ilerliyor' ifadelerini kullandı.

'Türkiye'de Ticaret Pamuk İpliğine Bağlı'

Ticaretin zorluklarına değinen Dayan, 'Türkiye'de ticaret pamuk ipliğine bağlı. Tedarik zinciri holdinglerden küçük esnafa kadar herkesi etkiliyor. Geçen yıl Adıyaman'dan İstanbul'a giden bir tır 40 bin liraydı, bu yıl 80-90 bine çıkacak. Adıyaman'dan dışarıya ticaret zayıflayacak, Adıyaman'a gelen mallarda da maliyetler ciddi şekilde arttı. Bayram sonrası girdi maliyetlerindeki zamlar netleşecek ve bu işin devam edip etmeyeceği belli olacak. Zamlar devam edebilir' diye konuştu.

'Esnaf Zor Durumda, Çiftçi Zor Durumda'

Dayan, hükümete ve yetkililere çağrıda bulunarak, 'Ekonomik istikrarın sağlanması için ulusal ve uluslararası ciddi önlemler alınmalı. Bizim elimizde olan sebepler var, hükümetin elinde olan sebepler var. Esnaf zor durumda, çiftçi zor durumda. Yakında Kurban Bayramı olacak; hayvan üreticilerimiz ve çiftçilerimiz zor durumda. Yem fiyatları artıyor, süt fiyatları ise yerinde sayıyor' dedi.

