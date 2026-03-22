Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanlığı'nda Ramazan Bayramı dolayısıyla Bayramlaşma Programı düzenlendi. İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, ilçe başkanları, gençlik kolları temsilcileri ve teşkilat üyeleriyle bir araya geldi. Alsan burada yaptığı açıklamada, Gençlerin umudu yok. Uyuşturucu madde etkisindeki gençlerimizle karşı karşıya kalıyoruz. O kardeşlerimizin hepsi bizim kardeşimiz. Uyuşturucuya bulaşmış olabilir, başka sıkıntılara düşmüş olabilir ama hepsine partimizde yer var' dedi.

Türkiye'de yaşanan can kayıplarına dikkat çeken Alsan, bu durumun büyük ölçüde tedbirsizlikten kaynaklandığını ifade etti.

'Bayramda Acı Haberler Aldık, Tedbirsizlik Can Kaybına Yol Açıyor'

Programda konuşan İl Başkanı Alsan, bayram sürecinde yaşanan acı olaylara dikkat çekerek, 'Bayramın üçüncü günü bugün. Bayramda kötü haberler aldık. Bugün itibariyla Katar'da Türk Silahlı Kuvvetleri ASELSAN personellerimizin şehadetini öğrenmiş olduk. İstanbul'da doğalgaz patlamasından dolayı vefat eden vatandaşlarımız var. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin. Rabbim şehit olan TSK ve ASELSAN personellerimizi Peygamber Efendimize komşu eylesin. Ruhları şad olsun. Biliyorsunuz 18 Mart'ı yeni geride bıraktık. Biz bir şehitler ülkesiyiz ama bu kadar tedbirsiz, can kaybının yaşanması artık canımızı çok sıkar oldu. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde de yerle bir olmuştu tabir yerindeyse. Biliyoruz ki tüm bunlar tedbirsizlikten; tedbir alınabilecek şeylerdi. Maalesef ülkemizde en ucuz şey insan canı. Onun dışında dünyanın en pahalı ülkesinde yaşıyoruz' ifadelerini kullandı.

'Bayram, Dirilişe Vesile Olsun'

Bayram mesajı da veren Alsan, 'Bugün bayram programımız vesilesiyle tüm Adıyamanlı hemşehrilerimiz başta olmak üzere, tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bu Ramazan inşallah milletimizin, ülkemizin dirilişine vesile olsun, uyanışıyla taçlansın' diye konuştu.

'Sahada Daha Güçlü Olacağız'

Partinin çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Alsan, 'Bundan sonraki süreçte Anahtar Parti olarak daha güçlü bir şekilde sahada olacağız. 15 aydır devam eden mücadelemiz Allah'ın izniyle daha güzel yerlere varacak. Çok güzel bir teveccühle karşı karşıyayız. İnsanlar güveniyor, samimi görüyor. Çünkü samimiyeti özledi, birilerine güvenmeyi ve inanmayı özledi' dedi.

'Bu Samimiyeti Temsil Ediyoruz'

Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu ve teşkilatın çalışmalarına da değinen Alsan, 'Genel Başkanımız Sayın Yavuz Ağıralioğlu ve partimizin her kademesindeki arkadaşlarımız bu inancı ve bu samimiyeti temsil ediyor. Ben de burada bu inancı ve samimiyeti temsil eden arkadaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Sizin duruşunuz partimizi, ülkemizi, milletimizi inşallah ileriye taşıyacaktır' dedi.

'Adıyaman İcralık Bir Şehir Haline Geldi'

Ekonomik sıkıntılara dikkat çeken Alsan, 'Bir bayramı daha konteyner kentlerde geçiriyoruz, bir bayramı daha icralık olarak geçiriyoruz. Biliyorsunuz icra dosya sayısı Adıyaman'da çok yüksek yerlere ulaştı. Bayramın hemen öncesinde malumunuz KOSGEB ödemeleri vardı ve yaklaşık yüzde 60 gibi vatandaşımız bu borcu ödeyemedi. Yani ödenme yüzde 40'larda kaldı diye biliyoruz' ifadelerini kullandı.

'İcra Dosyaları Artabilir'

Süreçle ilgili uyarılarda bulunan Alsan, 'Ve şöyle bir süreç bizi bekliyor; biz bununla ilgili yerel yönetim başkanımız Sayın Mehmet Ali Adıyaman araştırmıştı, 15 gün sonra icra gelme durumu var diye. Zaten Adıyaman icralık bir memleket deyim yerindeyse. Bu icra dosya sayılarımızı artıracaktır. Bununla ilgili yetkililerin bir an önce çözüm bulması gerekiyor' dedi.

'Deprem Sonrası Zorluklar Sürüyor'

Deprem sonrası yaşanan zorluklara da değinen Alsan, 'Adıyaman'da depremden bu yana sıkıntılarla mücadele ediyoruz hep beraber. Hepimizin kapısının önüne çıktığımızda gördüğümüz manzara, araçlarımızla şehir içinde bir yerlere ulaşmaya çalışırken yaşadıklarımız; bu memleketin bu durumda olmaması gerektiği konusunda hepimizi aynı noktada buluşturuyor. İnşallah temennimiz şudur: Bir sonraki bayrama Allah bizi kavuşturmayı nasip etsin. O bayramda da inşallah Adıyaman'ın, Adıyaman esnafının yüzü gülsün, yolları yapılmış olsun, icralık dosya kalmamış olsun' dedi.

'Hırsızlık Olayları Artıyor'

Güvenlik sorunlarına da değinen Alsan, 'Ramazan ayı boyunca önümüze sürekli hırsızlık olayları düştü. Bir hurdacıya üç kez hırsızlık yapılmış. Yetkililerimizden bu konuyla ilgili tedbir alınmasını talep ediyoruz. Vatandaşımız zorda, bir de böyle olaylar yaşandığında daha da zora giriyor' ifadelerini kullandı.

'Gençlerin Umudu Azalıyor'

Uyuşturucu sorununa dikkat çeken Alsan, 'Mübarek Ramazan ayı boyunca manevi değerlerimizin en yüksek olduğu bu dönemde bile önümüze 3-4 kez uyuşturucu madde etkisindeki gençlerimiz düştü. Bu meseleleri sadece rakamlarla ifade etmek kolay olabilir ama biz bunu yaşıyoruz. Anne ve babalar perişan durumda. Gençlerin umudu yok' dedi.

'Hepsi Bizim Kardeşimiz'

Gençlere yönelik çağrıda bulunan Alsan, 'Bir insan elindeki umudu kaybettiğinde, mülakatsız bir işe giremediğinde, iş kurup geliştiremediğinde, evlenemediğinde bu yollara tevessül edebiliyor. O kardeşlerimizin hepsi bizim kardeşimiz. Uyuşturucuya bulaşmış olabilir, başka bir sıkıntıya düşmüş olabilir ama biz Anahtar Parti olarak hepsini kardeşimiz olarak görüyoruz. Hepsi canımız, hepsi ciğerimiz. Hepsine de partimizde yer var. Gelsinler, inşallah bu beladan kurtulmanın yollarını birlikte arayalım' diye konuştu.

'Gençler İçin Siyaset Yapıyoruz'

Alsan, 'Bu gençler bizim gençlerimiz, memleketimizin gençleri, ülkemizin gençleri. Bunlar bu yoldan kurtulsun diye siyaset yapıyoruz. Bu gençlere umut olabilmek için, önlerini açabilmek için, mülakat belasından kurtarmak için, adalet duygusunu pekiştirmek için siyaset yaptığımızın farkında olsunlar. Bu belalardan hep beraber mücadeleyle kurtulacağız. Hepimiz çalışarak, hepimiz belli bedeller ödeyerek kurtulacağız. Bunun başka bir yolu yok. Bugün buraya gelen kıymetli hemşehrilerimize, partimizin yürütme kurulu, yönetim kurulu ve teşkilat üyelerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepimizin bayramı mübarek olsun' ifadelerini kullandı.

