Endeks, önceki kapanışa göre 120,44 puan artış gösterirken, piyasadaki toplam işlem hacmi 252,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Sektör bazlı bakıldığında, bankacılık endeksi yüzde 0,56 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 2,25 oranında prim yaptı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,58 ile metal ana sanayi olurken, en fazla düşüş yaşayan ise yüzde 2,41 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel Piyasalarda İran İle Müzakere İyimserliği

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın enerji altyapısına yönelik olası askeri saldırıyı 5 gün erteleme kararı ve taraflar arasındaki anlaşma ihtimaline ilişkin mesajları pozitif bir hava oluşturdu. Güne negatif bir başlangıç yaparak 12.632,41 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, Trump'ın açıklamalarının ardından kayıplarını telafi ederek günü alıcılı bir seyirle kapattı.

Trump: İran İle Görüşmeler Çok Verimli

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ABD ile İran arasında son iki günde gerçekleştirilen temaslara değindi. Trump, "ABD ile İran arasında son 2 günde çok iyi ve verimli görüşmeler gerçekleştirildi. Devam eden temasların başarısına bağlı olarak, İran'ın enerji santralleri ve enerji altyapısına yönelik her türlü askeri saldırının 5 gün süreyle ertelenmesi talimatını verdim" ifadelerini kullandı. Öte yandan İran basınında yer alan ve ismi açıklanmayan bir yetkilinin, Washington ile herhangi bir müzakere yürütülmediğini savunarak bu açıklamaları "psikolojik operasyon" olarak nitelendirmesine rağmen, Trump'ın telefon görüşmesi yapılabileceği ve anlaşma ihtimalinin yüksek olduğu yönündeki söylemleri piyasalardaki risk iştahını destekledi.

Piyasaların Takibindeki Kritik Veriler ve Teknik Seviyeler

Analistler, yarın yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, reel kesim güven endeksi, kısa vadeli dış borç stoku ve imalat sanayi kapasite kullanım oranının takip edileceğini belirtti. Yurt dışında ise dünya genelindeki imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verileri ile ABD-İran hattındaki haber akışı izlenecek. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.400 ve 13.500 puan direnç, 13.100 ve 13.000 puan ise destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.

HABER KAYNAK: TEKHA