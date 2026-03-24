DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncay Bakırhan’ın Van’daki Nevruz kutlamasında sarf ettiği sözler kamuoyunda tartışma yarattı. Terör Gazisi ve 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, yaptığı yazılı açıklamada Bakırhan’ın ifadelerini sert bir dille eleştirdi.

“Polis Teşkilatına Yönelik Sözler Tepki Çekti”

Abbas Gündüz, açıklamasında Türk polis teşkilatının ülkenin huzur ve güvenliği için gece gündüz görev yaptığını vurgulayarak, bu kuruma yönelik kullanılan ifadelerin kabul edilemez olduğunu belirtti. Gündüz, Bakırhan’ın Nevruz kutlamasında kullandığı sözlerin hem sorumsuz hem de toplumu ayrıştırıcı nitelikte olduğunu ifade etti.

“Toplumsal Birliğe Zarar Verir”

Açıklamada, Türkiye’nin farklı etnik kimliklerden oluşan ancak ortak değerlerde birleşen bir toplum olduğu vurgulandı. Kürt, Türk, Laz ve Çerkez vatandaşların birlik ve beraberlik içinde yaşadığına dikkat çekilerek, bu tür söylemlerin toplumsal barışa zarar verebileceği kaydedildi.

Suç Duyurusu Yapılacak

Gündüz, söz konusu ifadeler nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Polis teşkilatına yönelik hakaret içerdiği belirtilen sözlerin yargıya taşınacağı ifade edildi.

Kamuoyunda Tartışma Sürüyor

Bakırhan’ın açıklamaları ve sonrasında yapılan tepkiler, siyasi ve toplumsal düzlemde tartışılmaya devam ediyor. Konuyla ilgili yargı sürecinin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu.

Terör Gazisi Abbas Gündüz’ün açıklaması, özellikle güvenlik güçlerine yönelik söylemler konusunda hassasiyetin sürdüğünü bir kez daha ortaya koydu.

HABER KAYNAK: TEKHA