CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp’in, Kars’ta kamuya ait kültürel miras niteliğindeki taşınmazların hukuka aykırı biçimde elden çıkarıldığı iddiasıyla yürüttüğü hukuk mücadelesinde kritik bir aşamaya gelindi.

Kars Eski Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta ve bazı belediye bürokratlarının yargılanacağı davanın ilk duruşması 24.03.2026 Salı günü Kars Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Milletvekili Alp, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda süreci gündeme taşımış, kamuya ait ve korunması gereken kültür varlıklarının göz göre göre elden çıkarıldığını belirterek sorumlular hakkında işlem yapılması gerektiğini ifade etmişti.

YARGILAMA BAŞLIYOR

2018 yılında Kars Belediyesi’ne ait Aynalı Köşk’ün de içinde bulunduğu taşınmazların icra yoluyla satış süreci başlamış, Milletvekili Alp’in yapılan satışların usulsüz olduğu yönündeki şikayeti üzerine İçişleri Bakanlığı ilgili kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verilmemesine karar vermiş, bunun üzerine Kars Milletvekili İnan Akgün Alp tarafından Danıştay’a itiraz edilmiş ve nihayetinde Danıştay 1. Dairesi’nin kararıyla itiraz haklı bulunarak soruşturma izni verilmemesine dair karar kaldırılarak eski Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta hakkında görevi kötüye kullandığı iddiasıyla dava açılmıştı.

KARS’I SAVUNUYORUZ!

Milletvekili Alp yaptığı açıklamada, bu davanın yalnızca bir taşınmaz meselesi olmadığını, aynı zamanda kamu mallarının korunması, hukukun üstünlüğü ve kamu görevlilerinin hesap verebilirliği açısından emsal niteliği taşıdığını vurgulayarak kamu zararına yol açan işlemlerin yargı önünde değerlendirileceğini, Kars’ı ve Karslının hakkını sonuna kadar savunacağını ve sürecin takipçisi olacağını ifade etti.

Danıştay’ın verdiği karar sonrası başlayan yargılama süreci, kamu görevlilerinin sorumluluğu ve kültürel mirasın korunması açısından büyük önem taşıyor.

HABER KAYNAK: CEM DAŞDELEN- KARS / TEKHA