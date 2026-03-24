İsrail Tahran'a Operasyon Başlattı Bölgede Tansiyon Yükseldi

Bölgede tansiyon hızla yükselirken patlama sesleri yerel kaynaklarca doğrulandı.

Trump, son iki gündür İran ile yürütülen görüşmelerin “Orta Doğu’daki düşmanlıkları çözmek için çok verimli” olduğunu öne sürmüştü. Dün yaptığı açıklamada, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı 48 saat içinde açmaması hâlinde elektrik santrallerine saldırılacağını duyurmuştu. Bugünkü açıklamasında ise Savaş Bakanlığı’na, enerji altyapısına yönelik her türlü askeri harekâtı beş gün süreyle erteleme talimatı verdiğini açıkladı.

İsrail’in Operasyonu ve İlk İzlenimler

ABD’nin erteleme kararına rağmen İsrail ordusu, Tahran’a yönelik yeni bir saldırı başlattığını duyurdu. İsrail makamları operasyonun kapsamı ve hedefleri hakkında detaylı bilgi vermezken, yerel raporlar başkentten patlama seslerinin duyulduğunu aktardı. İran yönetimi, elektrik şebekelerine yönelik tehditlere karşı herhangi bir saldırının bölgedeki enerji tesislerine misillemeyle karşılık bulacağını açıklamıştı.



Muhabir: Adıyamanlılar Net