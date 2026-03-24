Avrupa Genelinde Yaz Saati Uygulaması Başlıyor

Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinde her yıl mart ayının son pazar günü gerçekleştirilen uygulama kapsamında, 2026 yılı yaz saati geçişi 29 Mart Pazar günü yapılacak. 29 Mart’ı 30 Mart’a bağlayan gece saat 02.00’de saatler bir saat ileri alınarak 03.00 konumuna getirilecek. Bu işlemle birlikte gece süresi bir saat kısalmış olacak.

Otomatik Güncelleme ve Manuel Ayarlar

Dijital dünyada radyo kontrollü ve internet bağlantısı sayesinde otomatik güncellenen akıllı cihazlar, saat değişikliğini sistem üzerinden kendiliğinden gerçekleştirecek. Ancak manuel mekanizmaya sahip kol saatleri, duvar saatleri ve bazı eski nesil ev aletlerinin kullanıcılar tarafından elle ayarlanması gerekecek.

Kış Saatine Dönüş Takvimi Netleşti

Mevcut takvime göre, 2026 yılı yaz saati uygulaması 25 Ekim 2026 gecesi sona erecek. Ekim ayının son pazar günü gelindiğinde saatler yeniden bir saat geri alınarak kış saati düzenine geçiş yapılacak.

Karışıklığı Önleyen Pratik Hatırlatma Yöntemleri

Saat değişim dönemlerinde yaşanan kafa karışıklığını gidermek adına çeşitli pratik yöntemler tavsiye ediliyor. En çok bilinen yöntemler arasında; "Yazın ileri, kışın geri" kuralı, bahçe mobilyalarının ilkbaharda dışarı (ileri) çıkarılıp sonbaharda içeri (geri) alınması benzetmesi ve İngilizcedeki "Spring forward, fall back" kalıbı yer alıyor. Ayrıca yazın sıcaklıkların artmasıyla saatin ileri alınması da bir diğer hatırlatıcı yöntem olarak kullanılıyor.

Uygulamanın Temel Amacı Enerji Tasarrufu

Yaz saati uygulamasının ana hedefi, gün ışığından azami ölçüde faydalanarak enerji tasarrufu sağlamak olarak öne çıkıyor. Akşam saatlerinde havanın daha geç kararmasının sosyal yaşam ve açık hava faaliyetlerini olumlu etkilediği belirtiliyor. Avrupa Birliği içerisinde uygulamanın kaldırılmasına yönelik tartışmalar ve girişimler devam etse de henüz üye ülkeler arasında ortak bir karara varılamadığı için mevcut sistem sürdürülüyor.

