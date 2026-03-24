Brent petrolün varil fiyatı, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın enerji altyapısına yönelik gerçekleştirmeyi planladığı olası saldırıyı 5 gün süreyle erteleme kararının ardından hızla geriledi. Yaşanan bu gelişme sonrası Brent petrol, cuma günkü kapanış verilerine oranla yüzde 9 oranında değer kaybederek 96,96 dolar seviyesine kadar indi.

ABD'nin Kararı Piyasaları Hareketlendirdi

Petrol fiyatlarındaki sert düşüşün ana kaynağı olarak ABD yönetiminin İran’a yönelik askeri planlarını askıya alması gösterildi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı ise 87,75 dolar seviyelerinden işlem görmeye devam etti. Yapılan açıklamalarda, İran’ın enerji santralleri ve kritik altyapı tesislerine yönelik olası müdahalenin beş gün boyunca ertelendiği bilgisi piyasa aktörleriyle paylaşıldı.