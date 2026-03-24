"Verimli Görüşmeler Gerçekleştiriyoruz"

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Başkan Trump, ABD ve İran heyetleri arasında son iki gündür devam eden temasların yapıcı bir mecrada ilerlediğini belirtti. Trump, Orta Doğu’daki çatışma ortamının tamamen sonlandırılmasına yönelik umut verici gelişmeler yaşandığını kaydederek şu ifadeleri kullandı:

"ABD ile İran'ın son iki gün boyunca Orta Doğu’daki düşmanlıkların tamamen ve kesin olarak sona erdirilmesine ilişkin çok iyi ve verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini bildirmekten memnuniyet duyuyorum. Hafta boyunca devam edecek olan bu derinlemesine, ayrıntılı ve yapıcı görüşmelerin gidişatı ve üslubuna dayanarak bir karar aldım."

Savunma Bakanlığı’na "Erteleme" Talimatı

Müzakerelerin başarısını korumak adına askeri seçeneklerin askıya alındığını duyuran Trump, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bu çerçevede Savunma Bakanlığı’na, İran’daki elektrik santralleri ile enerji altyapısına yönelik her türlü askeri saldırının, devam eden toplantı ve görüşmelerin başarısına bağlı kalmak kaydıyla 5 gün süreyle ertelenmesi talimatını verdim."

Bu karar, bölgede tırmanan gerilimin düşürülmesi ve diplomatik kanalların açık tutulması açısından kritik bir hamle olarak değerlendiriliyor.



HABER KAYNAK: ABD / TEKHA