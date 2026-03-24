Tarih: Mart 23, 2026

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İran tarafından Hint Okyanusu’ndaki İngiliz askeri üssüne yönelik gerçekleştirilen füze saldırılarını değerlendirdi. Starmer, İngiltere ana karasının İran füzeleri tarafından hedef alındığına dair bir istihbarat bulunmadığını açıkladı.

Diego Garcia Üssü Hedef Alındı

Başbakan Starmer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hint Okyanusu’ndaki Chagos Adaları’nda bulunan ve ABD güçlerinin de kullanımında olan İngiliz askeri üssü Diego Garcia’nın İran tarafından hedef alındığını doğruladı. Starmer, üsse yönelik fırlatılan balistik füzelerin herhangi bir isabet sağlamadığını bildirdi.

"Vatandaşlarımızı Korumak İçin Bölgedeyiz"

İran’ın eylemlerini "pervasız" olarak nitelendiren ve kınanması gerektiğini vurgulayan Starmer, İngiliz çıkarlarını ve vatandaşlarını koruma konusundaki kararlılıklarını şu sözlerle ifade etti:

"Benim önceliğim, İngiliz çıkarlarını ve İngiliz vatandaşlarının canlarını korumak. Bu nedenle bölgede savunma operasyonları yürütüyoruz ve bunu sürdüreceğiz ancak bunlar pervasız eylemlerdir ve elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Çıkarlarımızı ve hayatlarımızı korumak için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

Ana Karada Güvenlik Tehdidi Yok

Diego Garcia’ya yönelik gerçekleştirilen iki balistik füze saldırısının ardından, İngiltere ana karasının risk altında olup olmadığı sorusunu da yanıtlayan Starmer, "Güvenliğimizi sağlamak için sürekli değerlendirmeler yapıyoruz ve bu şekilde hedef alındığımıza dair hiçbir değerlendirme yok" diyerek kamuoyuna güven verdi.

HABER KAYNAK: İNGİLTERE / TEKHA