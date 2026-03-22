Yatırımcılar Hafta Sonu Altın Piyasasındaki Hareketliliği İzliyor

Sarı metal, hafta boyunca sergilediği dalgalı seyri düşüşle tamamlayarak haftayı kapattı. Bayramın üçüncü gününde ons altın 4 bin 496 dolar, gram altın ise 4 bin 406 lira seviyelerinde işlem görüyor.

Piyasalarda Cuma Günü Verileri Geçerliliğini Koruyor

Altın piyasasındaki gelişmeler yakından izlenirken, hafta sonu olması nedeniyle fiyatlarda yeni bir değişim yaşanmadı ve Cuma günü oluşan son veriler geçerliliğini korumaya devam etti. Güncel verilere göre gram altın 4 bin 406 lira seviyesinde işlem görmektedir.

Piyasalardaki güncel alış ve satış rakamları ise şu şekilde kaydedildi:

Gram altın fiyatı Alış: 6.404,70 Satış: 6.406,80

Altın/ons dolar fiyatı Alış: 4.488,44 Satış: 4.496,42

Çeyrek altın fiyatı Alış: 10.247,52 Satış: 10.475,11

Cumhuriyet altını fiyatı Alış: 40.990,10 Satış: 41.772,31

HABER KAYNAK: TEKHA