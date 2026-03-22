Başkan Alsan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Milletimizin başı sağ olsun. Katar Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu; 1 Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin, 2 ASELSAN çalışanımızın ve 4 Katar Silahlı Kuvvetleri personelinin şehit olduğu haberini derin bir üzüntü ve teessürle öğrenmiş bulunmaktayız.

Bu elim kazada hayatını kaybeden kahraman askerlerimiz ve görev başındaki teknik personelimiz, ülkelerimiz arasındaki güçlü iş birliğinin ve savunma alanındaki ortak çalışmaların bir parçası olarak görevlerini icra etmekteydi. Aziz şehitlerimiz, görevleri uğruna canlarını feda ederek milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir.

Türkiye ile Katar arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkileri, sadece diplomatik ve ekonomik alanlarla sınırlı kalmayıp, aynı zamanda savunma ve güvenlik alanlarında da güçlü bir dayanışmayı temsil etmektedir. Yaşanan bu acı hadise, iki kardeş ülkenin ortak acısıdır ve kalplerimizi derinden yaralamıştır.

Şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri mensubumuza ve ASELSAN bünyesinde görev yapan kıymetli personellerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve savunma sanayimizin güzide kuruluşlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Aynı şekilde, Katar Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan ve hayatını kaybeden kardeşlerimize de Yüce Allah'tan rahmet, Katar halkına ve devletine başsağlığı temennilerimi iletiyorum.

Bu tür acı olaylar, millet olarak birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirmekte; şehitlerimizin hatırası bizlere sorumluluğumuzu bir kez daha hatırlatmaktadır. Devletimizin ve ilgili kurumlarımızın olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için gerekli çalışmaları titizlikle yürüteceğine olan inancımız tamdır.'

Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanlığı olarak; şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, ailelerinin acısını yürekten paylaşıyoruz. '

