İlk belirlemelere göre olayda 6 kişinin yaralandığı açıklandı.

Stratejik noktalara ve yerleşim yerlerine isabet

İsrail basınında yer alan bilgilere göre, İran'ın yeni füze saldırısı sırasında savunma sistemlerinden kaçan veya imha edilen füzelerin parçaları kritik noktalara düştü. Parçaların isabet ettiği başlıca bölgeler şunlar:





Ayalon Otoyolu: Tel Aviv'in en önemli ana arterlerinden biri olan otoyola füze parçaları düştü.



Petah Tikva: Ülkenin orta kesiminde yer alan bu bölgede bir bina doğrudan isabet aldı.



Yaralıların durumu ve acil müdahale

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı tarafından yapılan açıklamada, saldırı ve düşen parçalar nedeniyle Tel Aviv çevresinde toplam 6 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralıların sağlık durumlarının "hafif ve orta derecede" olduğu kaydedilirken, ekiplerin bölgedeki müdahale çalışmaları sürüyor.

