“Yıkılmış memlekette taşın altına elini koyan herkese teşekkür ediyorum”

Adıyaman’ın Altınşehir Mahallesi’nde yapılan yeni yatırımlar ve ticari canlanma, mahalle halkı tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Mahalle Muhtarı Ekrem Abacı, Perre Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, özellikle Aryon AVM’nin hizmete girmesi ve gençlerin istihdam edilmesine dikkat çekerek, yatırımcılara ve kamu yetkililerine teşekkür etti.

Muhtar Abacı: “Mahallemize bir güzellik kattılar, gençlerimize iş kapısı açtılar”

Altınşehir Mahallesi Muhtarı Ekrem Abacı, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Perre Haber Ajansı'na teşekkür ediyorum. Mahallemize verdikleri sözleri tuttular. Deprem sonrası devletimize, milletimize katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Yıkılan memleketimizde elini taşın altına koyan tüm yetkililere minnettarız. Özellikle Belediye Başkanımız Sayın Abdurrahman Tutdere’ye, hizmetlerinden dolayı çok çok teşekkür ediyorum.”

Aryon AVM’yi mahalleye kazandıran iş insanı Haşim Akbal’a da teşekkür eden Abacı, “Bu konsepti buraya kazandıran Haşim Akbal kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Mahallemize böyle bir güzellik kattı, gençlerimize ekmek kapısı oldu. Yapılanlar mahallemiz adına çok kıymetlidir, inşallah daha büyük yatırımlara da vesile olur” dedi.

“Başkanımızdan beklentimiz büyük”

Mahallede bazı altyapı eksiklerine de değinen Muhtar Abacı, özellikle kaldırım, yol ve kanalizasyon gibi konuların kısa sürede tamamlanmasını beklediklerini belirterek, Belediye Başkanı Tutdere’ye şöyle seslendi:

“Kaldırım eksiklerimiz, yol sorunlarımız, küme evlerimizde kanalizasyon yetersizlikleri mevcut. Sayın Başkanımıza bu konularda gösterdiği ilgiden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Bu sorunların çözümünün takipçisi olacağız. İnşallah kısa sürede tamamlanacağına inanıyoruz.”

“Adıyaman’da bir Tutdere’miz var, başka kimsemiz yok”

Sözlerinin sonunda Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’ye olan güvenini ve desteğini dile getiren Abacı, “Adıyaman’da gelmiş geçmiş bir tek Abdurrahman Tutdere’miz var. Başka kimsemiz yok bizim. Saygılarımı sunuyorum, hürmet ediyorum” diyerek konuşmasını tamamladı.

Kaynak : PHA