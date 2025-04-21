“Adıyaman yeniden ayağa kalkmalı; hep birlikte başaracağız”

Adıyaman Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere, Altınşehir Mahallesi’nde yeni açılan Aryon Alışveriş Merkezi’nde yaptığı açıklamada, kentteki sosyal ve ekonomik toparlanma sürecine değindi. 6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman’ın yaralarını sarmaya devam ettiğini belirten Tutdere, hemşehrilerine ve iş dünyasına yatırım çağrısı yaptı.

“Adıyaman hepimizin memleketi, şimdi dayanışma zamanı”

Başkan Tutdere, açılışta yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“6 Şubat’ta büyük bir yıkım yaşamış Adıyaman’ımız gün geçtikçe iyileşiyor, yaralarını sarıyor. Bugün Altınşehir’de Aryon Alışveriş Merkezi’ndeyiz. Yeni konseptli bu merkezde çok sayıda işletme halkımıza hizmet veriyor. Bu tür mekanların çoğalması hem gençlerimiz hem tüm Adıyamanlılar için oldukça kıymetli. Sosyal yaşamın canlanması, ticaretin hareketlenmesi ve istihdamın artması adına önemli bir adım.”

İş insanı Haşim Akbal’a bu yatırımından dolayı teşekkür eden Tutdere, tüm yatırımcılara açık bir çağrı yaptı:

“Tüm iş insanlarımıza, sanayicilerimize, il dışındaki hemşehrilerimize sesleniyorum: Gelin Adıyaman’a katkı sunun. Bu şehri hep birlikte yeniden ayağa kaldıralım. Belediye olarak tüm kapılarımızı size açacağız. İstihdam sağlayacak, gençlerimize umut olacak her türlü girişime destek vermeye hazırız. Adıyaman’ın geleceği için elimizi değil, gövdemizi taşın altına koyacağız.”

Sırrı Süreyya Önder’e Hastane Ziyareti

Açıklamasında kalp krizi geçiren Adıyamanlı siyasetçi, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna da değinen Başkan Tutdere, şunları kaydetti:

“Basınımız aracılığıyla hemşehrimiz Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. İstanbul’da hastanede tedavi görüyor. Önceki gün kendisinin yakınlarını ziyaret ettim. Adıyaman halkının, hatta bütün Türkiye’nin duası kendisiyle. Umuyorum ki kısa sürede sağlığına kavuşur ve parlamentodaki neşesi, esprileriyle hem ülkeye moral olmaya hem de memleketimize hizmet etmeye devam eder.”

Sırrı Süreyya Önder’in Sağlık Durumuna İlişkin Son Açıklamalar

DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan 2025 tarihinde geçirdiği kalp krizi ve aort yırtılması nedeniyle 12 saat süren bir ameliyat geçirmiştir. Şu anda İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavisi sürmektedir.

Hastane yetkilileri tarafından yapılan son açıklamalara göre, Önder'in kalbinin sağ kısmında kasılma başlamış ve durumu stabil seyretmektedir. Ancak, şuuru hala kapalı olup, nörolojik açıdan ciddi endişeler devam etmektedir. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, "Hastamızın nörolojik durumu belirsizliğini koruyor. Ciddi bir zamana ihtiyacımız var. Sabırla beklemeye devam edeceğiz." şeklinde açıklamada bulunmuştur .

Önder'in kardeşi Ali Önder ise, "Durumunun stabil gitmesi bizi mutlu ediyor. Bunun hasta için olumlu bir süreç olduğu söyleniyor." ifadelerini kullanarak, umutlu olduklarını belirtmiştir .

Kaynak : PHA