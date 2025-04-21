Adıyaman Aryon Alışveriş Merkezi’nde, emekli el sanatları öğretmeni Zeynep Karakuş Hanbay tarafından hazırlanan “Maziden Atiye Adıyaman” adlı folklorik bebek sergisi, düzenlenen törenle açıldı. Açılışa Adıyaman Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere, esnaf, vatandaşlar, kadın girişimciler ve sanatseverler katıldı.

Belediye Başkanı Tutdere: “Bu toprakların kültürü bu bebeklerin üzerinde yaşıyor”

Sergide, Adıyaman merkez ve köylerinde son yüzyılda kadınların genç kızlıktan yaşlılığa kadar kullandığı geleneksel giysiler, takılar ve saç aksesuarlarının birebir küçültülmüş örnekleri yer alıyor.

Hanbay: “Kültürümüze katkı sunmak istedim”

Serginin açılışında konuşan Zeynep Karakuş Hanbay, hayatını adadığı el sanatları aracılığıyla Adıyaman’ın unutulmaya yüz tutmuş kadın giyimini kayıt altına almayı amaçladığını belirterek şöyle konuştu:

“Emekli bir el sanatları öğretmeni olarak bu sergiyi hazırlarken merkez ve köylerdeki kadınlarımızın yüz yıl boyunca giydiği kıyafetleri, taktıkları takıları, kullandıkları saç aksesuarlarını birebir küçülterek folklorik bebekler üzerine işledim. Her biri, Adıyaman kültürüne dair bir belge niteliği taşıyor. Katılan, destek veren, gelmeyi düşünen herkese teşekkür ederim. Herkesi bu kültürel yolculuğa davet ediyorum.”

Başkan Tutdere: “Her biri birer kültür ansiklopedisi”

Sergi açılışında konuşan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Zeynep Karakuş Hanbay’a emeklerinden dolayı teşekkür ederek şunları söyledi:

“Burada gördüğümüz bebekler sadece bir oyuncak değil; üzerindeki kumaşıyla, takısıyla, nakışıyla bir ansiklopedi gibi Adıyaman tarihini anlatıyor. Bu toprakların kültürü bu bebeklerin üzerinde yaşıyor. Kadın emeğini desteklemek bizim görevimiz. Adıyaman Belediyesi olarak iyi iş yapan tüm kadınların yanında olmaya devam edeceğiz. Kadınlarımızın ürettikleriyle hem kültürümüz yaşatılacak hem de aile ekonomilerine katkı sağlanacak.”

Tutdere ayrıca, Aryon AVM gibi sosyal yaşam alanlarının artmasının, Adıyaman’ın depremin yaralarını sarmaya başladığının da bir göstergesi olduğunu vurguladı ve bu tür sanatsal etkinliklerin toplumda moral ve birlik oluşturduğunu söyledi.

Tarihî ve Kültürel Belleğe Yolculuk

Folklorik bebeklerin her biri, farklı dönemlerde Adıyamanlı kadınların günlük yaşamda giydiği kıyafetlerin ve aksesuarların sembolü olarak ziyaretçilere görsel bir tarih sunuyor. Geleneksel motiflerin titizlikle işlendiği bu bebekler, aynı zamanda kent belleğinin geleceğe taşınmasında önemli bir araç olarak görülüyor.

Ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılanan sergi, Adıyaman kültürünün farklı kuşaklara tanıtılmasına katkı sağlarken, kadın emeğinin görünür kılınması bakımından da örnek teşkil ediyor.

Sergi Tüm Vatandaşlara Açık

Sergi, Aryon Alışveriş Merkezi’nde 21 ve 22 Nisan tarihlerinde ziyarete açık olacak. Belediye Başkanı Tutdere, Adıyamanlıları bu özel kültürel etkinliği görmeye ve destek vermeye davet etti.

Kaynak : PHA