Özdağ: "Abdullah Öcalan İçin Rehinim"

Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ümit Özdağ’ın cezaevi koşulları, güvenliği ve siyasi süreçlerle ilgili endişelerini dile getirdiğini belirtti. Özdağ, kendisini bir siyasi rehine olarak gördüğünü ve cezaevinde can güvenliğinden endişe duyduğunu ifade etti.

Özdağ’ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Abdullah Öcalan için rehinim. Anayasa yapım sürecinde beni engel görüyorlar."

"Burası yüksek güvenlikli bir cezaevi. PKK’lılar da var, IŞİD’liler de var. Riskli bir cezaevi. Can güvenliğim yok."

"Sahte evrakla suç üretiyorlar."

Özdağ, cezaevinde yalnız bir koğuşta tutulduğunu ve ziyaretçileriyle görüştükten sonra her defasında arandığını da vurguladı.

"Cezaevi Personeli Saygılı, Ama Medyada Görmezden Geliniyorum"

Özdağ, cezaevindeki koşullarıyla ilgili detaylar verirken, medya tarafından yok sayıldığını da dile getirdi. Özellikle muhalif medya organlarının kendisinden bahsetmemesinden şikayet etti.

"7 adımlık bir koğuşta tek başıma kalıyorum."

"Günde ortalama 10-12 kişi ziyaretime geliyor. Her görüşmeye giderken ve dönerken aranıyorum."

"Televizyonda sadece iktidara yakın kanallar var. Muhalif olarak sadece Halk TV izleyebiliyorum. Ama Halk TV’ye kırgınım, benden hiç bahsetmiyorlar."

"Cezaevi personeli bana çok saygılı davranıyor."

Özdağ, siyasi sürecin bir parçası olarak dışarıda kendisine yönelik bir bilgi karartması yapıldığını ve kamuoyuna yansıtılmadığını ifade etti.

Tutukluluğuna İlişkin Tartışmalar Sürüyor

Ümit Özdağ’ın tutuklanması ve cezaevinde geçirdiği süre, siyasi çevrelerde ve kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Özdağ, sürecin hukuki olmaktan çok siyasi olduğunu savunarak, hükümetin Anayasa yapım sürecinde kendisini etkisiz hale getirmeye çalıştığını iddia etti.

Özdağ’ın cezaevindeki güvenliğiyle ilgili yaptığı açıklamalar, kamuoyunda endişe yaratırken, hükümetin ve ilgili yetkililerin bu iddialara nasıl yanıt vereceği merak konusu oldu.

Kaynak : PHA