MSB’nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çelikten pençelerimiz teröristlerin inlerini paramparça etmeye devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde düzenlenen ani hava harekâtı ile 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek."

Açıklamada, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğü vurgulanırken, paylaşıma operasyon sırasında çekildiği anlaşılan bir görsel de eşlik etti.

Pençe-Kilit Operasyonu

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK’nın yuvalandığı bölgelerde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu, Mehmetçiğin terörle mücadelesinde önemli bir kilometre taşı olarak sürüyor. Operasyon kapsamında terör unsurlarına yönelik hava ve kara harekâtları aralıksız devam ediyor.

Kaynak : PHA