Bakanlığın yaptığı açıklamada, Mehmetçiğin terörle mücadelede kararlılıkla hareket ettiği ve bölgede güvenliği sağlamak için operasyonlarını sürdürdüğü vurgulandı.

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi devam edecek."

Terörle Mücadele Operasyonları Aralıksız Sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği operasyonlarla terör örgütlerinin bölgedeki varlığını sona erdirmek ve güvenliği sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. MSB'nin açıklamasında, terör tehdidine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Özellikle sınır güvenliği ve bölgede istikrarın korunması açısından büyük önem taşıyan operasyonların, Türkiye’nin milli güvenliği çerçevesinde devam edeceği vurgulanıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, daha önce de benzer noktalarda terör unsurlarına karşı operasyonlar düzenleyerek bölgedeki tehditleri bertaraf etmişti.

Yetkililer, operasyonların süreceğini ve Türkiye’nin sınır güvenliğini tehdit eden hiçbir unsura göz yumulmayacağını ifade etti.

Kaynak : PHA