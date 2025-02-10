Cinayet ve Uyuşturucu Suçlarından Aranıyordu

Yapılan kimlik sorgulamasında R.B.'nin, Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 23 Eylül 2023'te işlenen bir kasten öldürme olayının faili olarak arandığı ortaya çıktı. Ayrıca, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 9 yıl 5 ay hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Suç Dosyası Kabarık Çıktı

Şüphelinin şu suçlardan arandığı tespit edildi:

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama

İşyeri dokunulmazlığını ihlal etme

Görevi yaptırmamak için direnme

Ruhsatsız ateşli silahlar ve mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma

Kasten öldürme (Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından aranıyordu)

Cezaevine Gönderildi

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü, yakalanan şahsın işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edileceğini duyurdu. Adıyaman’da huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadelede çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak : PHA