Cinayet ve Uyuşturucu Suçlarından Aranıyordu
Yapılan kimlik sorgulamasında R.B.'nin, Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 23 Eylül 2023'te işlenen bir kasten öldürme olayının faili olarak arandığı ortaya çıktı. Ayrıca, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 9 yıl 5 ay hapis cezası bulunduğu belirlendi.
Suç Dosyası Kabarık Çıktı
Şüphelinin şu suçlardan arandığı tespit edildi:
Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama
İşyeri dokunulmazlığını ihlal etme
Görevi yaptırmamak için direnme
Ruhsatsız ateşli silahlar ve mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma
Kasten öldürme (Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından aranıyordu)
Cezaevine Gönderildi
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü, yakalanan şahsın işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edileceğini duyurdu. Adıyaman’da huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadelede çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.
Kaynak : PHA