62 Saatlik Kamera İncelemesiyle Failler Tespit Edildi

Olayın aydınlatılması için harekete geçen ekipler, 15 farklı güvenlik kamerasına ait toplam 62 saatlik görüntüyü inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda, müşteki N.A.'ya ait 325 adet motor yağını çalan kişilerin M.Y., S.Y. ve A.Ö. olduğu belirlendi.

Su Tankında Gizlenmiş Motor Yağları ve Silah Ele Geçirildi

19 Kasım 2024 tarihinde şüpheliler, ekiplerin başarılı operasyonuyla yakalandı. Şüphelilere ait işyerinin bahçesinde yapılan aramalarda, çalınan motor yağlarının su tankı içerisine saklandığı tespit edildi. Operasyonda ele geçirilenler şöyle:

325 adet farklı marka ve litrelerde motor yağı,

1 adet ruhsatsız tabanca,

1 adet kurusıkı tabanca.

3 Şüpheli Tutuklandı

Şüpheliler, 20 Kasım 2024 tarihinde sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet yetkilileri, vatandaşların mal ve can güvenliğini koruma konusundaki kararlılıklarını bir kez daha vurguladı.

Halkın huzurunu bozan suçlulara yönelik çalışmaların aralıksız süreceği belirtildi.

Kaynak : PHA