“7,6 Milyon Çocuk Yoksulluk Sınırının Altında”

Ekinci, TEPAV’ın çocuk yoksulluğuna ilişkin yaptığı araştırmayı hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“2023 yılı verilerine göre, Türkiye’de 22,2 milyon çocuğun 7,6 milyonu göreli yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Yetişkin yoksulluğu yüzde 17-18 arasında seyrederken, çocuk yoksulluğu yüzde 33-34 seviyesinde. Bu tablo, çocuklarımızın ekonomik sıkıntılardan daha ağır şekilde etkilendiğini gösteriyor.”

Eğitimde Fırsat Eşitsizliği ve Eğitimden Kopan Çocuklar

Ekinci, eğitim sistemindeki sorunlara da dikkat çekti:

“Ortaöğretime başlama oranı yüzde 92 iken tamamlama oranı yüzde 77,9. Ayrıca, 2022-2023 döneminde 437 bin 169 öğrenci örgün eğitimi bıraktı. Bu durum, eğitimdeki fırsat eşitsizliği ve sistemin niteliği konusunda endişe verici bir tabloyu gözler önüne seriyor.”

“Çocuk Yoksulluğu Küresel Bir Sorun”

Çocuk yoksulluğunun yalnızca ekonomik boyutuyla sınırlı kalmadığını vurgulayan Ekinci, şunları söyledi:

“Yoksulluk, çocuklarımızın sağlığını, eğitimini, güvenliğini, sokakta yaşamalarını ve istismar edilmelerini etkiliyor. Çocuk işçiliği, yetersiz beslenme ve suça yönelim gibi sorunları beraberinde getiriyor. Türkiye, AB ülkeleri arasında çocuk yoksulluğu oranında yüzde 30’un üzerinde bir oranla ilk sırada yer alıyor. AB ülkelerinin ortalaması ise yüzde 19 seviyesinde.”

“Çocuk Cinayetlerine Karşı İdam Çağrısı”

Ekinci, artan çocuk istismarı ve cinayet vakalarına karşı sert önlemler alınması gerektiğini belirtti:

“Türkiye’de çocukların yüzde 24,7’si fiziksel, yüzde 49,4’ü ise cinsel şiddete maruz kalıyor. 2023’te 25 bin 685, 2022’de 31 bin 890, 2021’de ise 27 bin 739 çocuk cinsel suç mağduru oldu. Bu vahim tablo karşısında çocuk cinayetleri ve cinsel istismarlarla sınırlı olmak üzere idam cezasının yeniden gündeme getirilmesi gerektiğini savunuyoruz.”

Kaybolan Çocuklar İçin Endişe Verici Veriler

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine değinen Ekinci, kaybolan çocukların durumuna dikkat çekti:

“2008-2016 yılları arasında 104 bin 531 çocuk kaybolmuş. 2023 yılında ise 15 bin 716 çocuk kaybolmuş ve bulunmuş. Ancak kaybolup bulunamayan çocuklarımızla ilgili veriler maalesef paylaşılmıyor. Bu çocukların bir kısmı insan kaçakçılığı ve istismara maruz kalıyor.”

“Kaybolan Çocuklar Kaybolan Geleceğimizdir”

Ekinci, açıklamasını şu sözlerle sonlandırdı:

“Kaybolan her çocuk, aynı zamanda kaybolan yarınlarımızdır. Bu konuda daha ciddi önlemler alınması, yasaların daha etkin uygulanması gerekmektedir. Çocuklarımızın geleceği için devletin ve toplumun daha fazla sorumluluk alması şarttır.”

Kaynak : PHA