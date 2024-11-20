Başkan Gönül açıklamasonda, Türkiye’nin 1990’da imzaladığı Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi başta olmak üzere, birçok uluslararası bağlayıcı sözleşmenin uygulanmadığına dikkat çekti.

“İmzalanan sözleşmeler rafta kaldı”

Kadın Kolları Başkanı Gönül, Türkiye’nin imza attığı uluslararası sözleşmelerin kağıt üstünde kaldığını belirterek, “Lanzarote Sözleşmesi, İstanbul Sözleşmesi ve Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin gereklilikleri yerine getirilmediği için her gün çocuklarımızın acısını yaşıyoruz. Bir avuç toprakla örtülen minik bedenlerin yasını tutuyoruz,” dedi.

Çocuk istismarı ve ihmallerin hesabı sorulmadı

Son dönemde yaşanan çocuk ölümlerine atıfta bulunulan açıklamada, ihmallerin baş sorumlusunun iktidar olduğu savunuldu. Özellikle İzmir’de çıkan yangında 5 çocuğun hayatını kaybetmesiyle ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hedef alınarak, şu ifadeler kullanıldı:

“Sayın Bakan, yangında hayatını kaybeden 5 çocuk için ne bir açıklama yaptınız ne de sorumluluğu üstlendiniz. Siz sadece mecliste nöbetçi bakan oldunuz ve kongrelerde poz verdiniz. Aileyi korumak ve güçlendirmekle övünüyorsunuz, ama çocukların yaşam haklarını bile koruyamadınız.”

“OECD verileriyle çelişen rakamlar”

CHP Kadın Kolları Adıyaman İl Başkanı Gönül, bakanlığın sosyal politikalarını eleştirerek, çocuk yoksulluğuna dair rakamların gerçeklerle uyuşmadığını ifade etti. Türkiye’de 6,5 milyon çocuğun aşırı yoksulluk içinde yaşadığını vurgulayan açıklamada, Bakanlığın sadece 170 bin çocuğa sosyal destek sağladığı belirtildi. Kadın işsizliği oranının %12,4 olduğu bir ülkede, işe başlama yardımı alan kişi sayısının sadece 120 olmasına da dikkat çekildi.

“Ya sorumluluğunuzu üstlenin ya da istifa edin”

Bakanlık bütçesindeki harcamaların detaylarının açıklanmasını isteyen Kadın Kolları, şöyle seslendi:

“Bütçe teklifinde yer alan milyonlarca liralık ödenek, bir evin temel ihtiyaçlarını bile karşılamaktan aciz. İhmallerin ve çocuk ölümlerinin sorumluluğunu üstlenin, ya da istifa edin” dedi.

Adalet taleplerini yinelediler

Açıklamanın sonunda, çocuk haklarının ihlallerine ve yaşanan ihmallere karşı sessiz kalınmayacağı vurgulandı. Gönül, çocukların güvenli ve sağlıklı bir yaşam sürmesi için mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Kaynak : PHA