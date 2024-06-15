"Kurban Bayramı, milli ve manevi değerlerimizi tazelediğimiz, birbirimize olan sevgi ve saygımızı güçlendirdiğimiz, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu zirveye taşıdığımız bir vesiledir." diyen Ali Tosun mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili öğrencilerim, kıymetli öğretmenlerim, değerli velilerim ve mesai arkadaşlarım, birlik ve beraberliğimizin en güzel sembollerinden biri olan mübarek Kurban Bayramı'nın sevincini bir kez daha yaşıyoruz. Bu anlamlı bayramda, Hz. İbrahim'in (A.S.) yüce fedakarlığını ve Allah'a olan teslimiyetini anıyor, onun izinden giderek merhamet, sevgi ve paylaşma duygularımızı pekiştiriyoruz. Kurban Bayramı, milli ve manevi değerlerimizi tazelediğimiz, birbirimize olan sevgi ve saygımızı güçlendirdiğimiz, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu zirveye taşıdığımız bir vesiledir. Bugün, ihtiyaç sahibi olan insanları gözetmek ve onlarla yardımlaşmak, inancımızın gereğidir. Sevgili öğrenciler, bu bayramda sizden kadim değerlerimize her zamankinden daha fazla sahip çıkmanızı istiyorum. Maniler, tekerlemeler ve dualar öğrenerek bayram boyunca geleneklerimizi yaşatın. Misafire ikram edin, ihtiyaç sahiplerini düşünen büyüklerinize yardım edin, birlik ve beraberliği pekiştiren ziyaretler yapın. Bayramlaşmaya gittiğiniz büyüklerinize benden de selam söyleyin, onların ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Torunlarınıza anlatacak güzel hatıralar biriktirin bu bayramda. Bayram anılarınızı tatil dönüşünde dinlemek isterim. Bu bayramın, ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini, barış, huzur ve refah içerisinde nice bayramlar kutlamamızı diliyorum. Başta şehitlerimiz ve gazilerimiz olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm atalarımızı rahmetle anıyor, bu mübarek bayramda, kalplerimizde sevgi, sofralarımızda bereket, evlerimizde huzur olmasını diliyorum. Bu vesileyle, tüm Müslüman kardeşlerimizin mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyor, İslam alemine barış, huzur, sağlık ve esenlik getirmesini Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Ağzımız tatlı olsun, gönlümüz şen olsun, ömrümüz bayram tadında geçsin. Bayramımız kutlu olsun."



Kaynak : PHA