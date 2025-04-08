“Gurur ve güven kaynağıdır”

Milletvekili Şan, mesajında Türk Polis Teşkilatının milletin bağrından çıkan güzide bir kurum olduğuna dikkat çekerek, “Milletimizin huzur ve asayişinin sağlanmasında vazgeçilmez bir unsur olan polis teşkilatımızın 180. kuruluş yıl dönümünü kutladığımız bu günde, polis mensuplarının fedakârlık ve görev aşkıyla yaptıkları çalışmalar, halkımıza güven ve gurur vermektedir” ifadelerini kullandı.

“180 yıllık birikim ve kurumsal kültür”

Şan, Türk Polis Teşkilatının temellerinin 10 Nisan 1845 tarihinde İstanbul’da atıldığını hatırlatarak, “Polis Teşkilatımız, yaklaşık iki asırlık deneyimi, bilgeliği, kurumsal hafızası ve güçlü yapısıyla devletimizin müstesna kurumlarından biri olmuştur” dedi.

“Suçu önleyen, örnek bir teşkilat”

Milletvekili Şan, değişen güvenlik tehditleri karşısında polis teşkilatının çağın gereklerine uygun şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. “Suçun ve suçlunun şekil değiştirdiği günümüzde, polisimiz çağın gerektirdiği etkinlik ve hukukun emrettiği çerçeveyle hareket etmekte, suçu oluşmadan önlemeye yönelik başarısıyla dünyaya örnek olmaktadır” diye konuştu.

“Terörle mücadelede etkin rol”

Polisin yalnızca kamu düzenini sağlamakla kalmadığını, aynı zamanda terörle mücadelede de önemli görevler üstlendiğini belirten Şan, “Emniyet Teşkilatımız, zorlu iklim ve arazi koşullarında düzenlediği operasyonlarla terör örgütlerine göz açtırmamaktadır. Havada, karada ve denizde sergiledikleri üstün başarılar nedeniyle ‘devletin çelik bileği’ olarak anılmaktadırlar” ifadelerini kullandı.

Şehitlere rahmet, gazilere şükran

Mesajının sonunda polis teşkilatı mensuplarının Polis Haftasını kutlayan Şan, “Vatan uğruna şehit olan polislerimizi rahmetle anıyor, gazi polislerimize şükranlarımı sunuyorum. Görevi başında bulunanlara ve emekli olanlara aileleriyle birlikte sağlık, başarı ve mutluluk diliyorum” sözlerine yer verdi.

Kaynak : PHA