Partide bayrak değişimi gerçekleşti

Yeni görevine ilişkin bir açıklama yapan Faruk Uslu, kendisine duyulan güven için Genel Başkan Mahmut Arıkan’a ve Adıyaman teşkilatlarına teşekkür etti. Önceki ilçe başkanı Mehmet Alkan’a da bugüne kadar yaptığı hizmetler için teşekkür eden Uslu, Alkan’a yeni görevinde başarılar diledi.

“Yeni nesil siyaset anlayışıyla çözüm üreten bir yaklaşım benimseyeceğiz”

Faruk Uslu, açıklamasında Saadet Partisi’nin “Yeni Nesil Siyaset” anlayışı doğrultusunda halkın sorunlarını dinleyen, çözüm üreten ve her kesimi kucaklayan bir çizgide ilerleyeceklerini vurguladı. “Laf değil iş üreten, geleceği planlayan ve ülkeyi ileriye taşıyan bir siyaset anlayışı ile halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz,” ifadelerini kullandı.

Faruk Uslu kimdir?

1980 yılında Adıyaman’da doğan Faruk Uslu, ilk, orta ve lise öğrenimini Adıyaman’da tamamladı. 2004 yılında Konya Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. 2000-2004 yılları arasında Anadolu Gençlik Derneği, ESAM ve Milli Gençlik Vakfı gibi kuruluşlarda çeşitli görevler üstlendi.

Saadet Partisi'nin farklı kademelerinde aktif olarak görev alan Uslu, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Saadet Partisi'nden Belediye Meclis Üyesi adayı oldu. 2006 yılından bu yana özel sektörde yöneticilik yapan Uslu, 2019 yılından bu yana Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak mesleğini sürdürmektedir. Adıyaman SMMM Odası Etik Kurulu üyesi olan Faruk Uslu, evli ve üç çocuk babasıdır.

Kaynak : PHA