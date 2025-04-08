AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Fatih Olgun, beraberindeki parti heyetiyle birlikte gerçekleştirdiği ziyarette, Mastan Köyü Muhtarı Doğan Özçalkap ve Merkez ve Köy Muhtarları Derneği Başkanı Hüseyin Göçer ile bir araya geldi. Görüşmede, yerel yönetimlerle ilgili talepler, hizmet eksiklikleri ve altyapı sorunları ele alındı.

“Van Gölü’ne dönen bir yol manzarasıyla karşı karşıyayız”

Başkan Olgun, dernek binasının önünden geçen caddenin mevcut durumunu eleştirerek, uzun süredir çözüm bekleyen bu yola dair yapılan taleplerin karşılıksız kaldığını ifade etti. Söz konusu yolun, yağışlı havalarda büyük su birikintileriyle dolduğunu söyleyen Olgun, bu durumu “Van Gölü’ne benzetiyorum” sözleriyle tanımladı.

“Söz verildi ama somut adım atılmadı”

İlgili belediyenin geçmişte bu yolla ilgili iyileştirme sözü verdiğini ancak bu taahhüdün yerine getirilmediğini ifade eden Olgun, “Bu sadece fiziki bir sorun değil, aynı zamanda kamuoyunun hizmete olan güvenini zedeleyen bir mesele haline gelmiştir,” dedi.

“Muhtarların talepleri erteleniyor”

Yerel yönetimlerin özellikle muhtarlar aracılığıyla iletilen talepleri yeterince dikkate almadığını savunan Olgun, “Muhtarlarımız halkın doğrudan sesi. Ancak ne yazık ki onların ilettiği sorunlar sürekli erteleniyor. Bu tavır, hizmet önceliklerinin sorgulanmasına neden oluyor,” ifadelerini kullandı.

Görüşmede hazır bulunan muhtarlar da benzer altyapı sorunlarının farklı mahalle ve köylerde de yaşandığını dile getirerek, çözüm odaklı bir yaklaşıma ihtiyaç duyduklarını belirtti.

AK Parti heyeti, yerinde tespit ettikleri sorunları raporlaştırarak ilgili kurumlara ileteceklerini açıkladı. Belediye yetkililerinden ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak : PHA