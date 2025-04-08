Anahtar Parti (A Parti) Adıyaman İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, 8 Nisan 2025 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu gündemine alınması planlanan “İklim Kanunu Tasarısı”na yönelik eleştirilerde bulundu. Alsan, düzenlediği basın toplantısında, tasarının yeterli toplumsal tartışma ve paydaş katılımı olmaksızın hazırlandığını belirterek, metnin geri çekilmesi çağrısında bulundu.

“Tarım ve hayvancılığı baskı altına alan maddeler var”

İl Başkanı Alsan, tasarının özellikle tarım ve hayvancılık sektörlerinde ciddi sorunlara yol açabileceğini belirtti. Metan gazı salımı gibi nedenlerle hayvancılığı doğrudan hedef alan düzenlemelerin üreticiyi zor durumda bırakacağını ifade eden Alsan, “Bu tasarı, hali hazırda geçim mücadelesi veren üreticilerimizi daha da zorlayacak, sektörel küçülmeye ve yerli üretimin gerilemesine neden olacaktır” dedi.

“Sertifikalı ürün uygulaması çiftçinin özgürlüğünü sınırlayacak”

Tasarıda öngörülen “sertifikalı ürün” uygulamasına da tepki gösteren İl Başkanı, bu düzenlemenin çiftçilerin ne ekeceklerine dahi karar veremez hale gelmesine neden olacağını öne sürdü. Alsan, “Bu uygulama, tarımda merkezi denetimi artırmakta ve üretimin kamu yararı doğrultusunda sürdürülebilirliğini kısıtlamaktadır” şeklinde konuştu.

“Enerji ve sanayide üretim gücü riske giriyor”

Emisyon azaltımı yükümlülüklerinin enerji, sanayi ve ulaşım gibi stratejik sektörleri de etkileyeceğini savunan Alsan, bu alanlarda üretim gücünün sınırlanabileceğini kaydetti. Türkiye’nin küresel karbon piyasasına entegre edilmesiyle birlikte, stratejik ürünlerin üretim maliyetleri ve miktarlarının uluslararası platformlara açılacağına dikkat çekerek, “Bu durum ekonomik ve ticari egemenliğimiz açısından ciddi bir tehdit oluşturacaktır” ifadelerini kullandı.

“Kırsal kesim için ulaşım hakkı zora girecek”

Tasarıda sosyal etkilerin yeterince değerlendirilmediğini belirten Alsan, özellikle kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların yakıt sınırlamaları ve elektrikli araç dönüşümü gibi uygulamalardan olumsuz etkileneceğini söyledi. “Vatandaşlarımızın günlük yaşamına ve ulaşım hakkına doğrudan olumsuz etkiler oluşturabilecek düzenlemeler içeriyor,” diyen Alsan, bu noktada sosyal adaletin göz ardı edildiğini ileri sürdü.

“Yeni bir iklim politikası stratejisi oluşturulmalı”

Açıklamasının sonunda tasarının geri çekilmesi gerektiğini belirten İl Başkanı Alsan, şöyle konuştu:

“Bu yasa tasarısı, yerli üreticiyi zayıflatan, tarım ve hayvancılığı baskı altına alan, sosyal ve ekonomik gerçekliklerle örtüşmeyen bir metindir. Bu nedenle derhal geri çekilmeli, tüm kesimlerin katılımıyla, milli çıkarlarımızı gözeten ve daha etkin bir strateji ile şekillendirilmiş yeni bir iklim politikası çerçevesi oluşturulmalıdır. Anahtar Parti olarak bu sürecin her aşamasında halkımızın ve üreticilerimizin yanında olacağız.”

Kaynak : PHA