Kütüphane Haftası kapsamında kitap sevgisi ve okuma alışkanlığı teşvik edildi

Kahta İlçe Halk Kütüphanesi tarafından organize edilen yarışmada, farklı yaş gruplarındaki öğrenciler belirlenen kitapları okuyarak bilgi düzeylerini sergiledi. Yarışma sonucunda dereceye giren öğrencilere ödülleri, Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç ve Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli tarafından takdim edildi.

Haftanın amacı: Okuma kültürünü yaygınlaştırmak

1964 yılından bu yana kutlanan Kütüphane Haftası, kitap okuma alışkanlığının geliştirilmesi, okuma kültürünün yaygınlaştırılması ve toplumun kütüphaneleri daha etkin kullanmasını teşvik etmek amacıyla düzenleniyor. Bu kapsamda Adıyaman merkez ve ilçelerinde hafta boyunca çeşitli sergiler, söyleşiler, kitap okuma etkinlikleri ve yarışmalar gerçekleştiriliyor.

Kahta’da ilgi büyüktü

Kahta’daki kitap okuma yarışmasına öğrenciler ve veliler yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte çocuklar ve gençlerin kitaplara olan ilgisinin artırılması için çeşitli faaliyetler düzenlenirken, kütüphanelerin sadece kitap alınan değil, aynı zamanda bilgiye ulaşma, araştırma yapma ve kültürel gelişim alanları olduğu vurgulandı.

Yetkililer, Kütüphane Haftası vesilesiyle yapılan bu tür etkinliklerin yıl boyunca devam ettirilmesi gerektiğini belirterek, kitap okumanın bireyin yaşamında sürekli bir alışkanlık haline gelmesinin önemine dikkat çekti.

Kaynak : PHA